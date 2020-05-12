12 травня: народний календар і астровісник

Нині дев’яти мучеників-цілителів; що писати на дверях будинку, та міняємо небо на землю.

Сьогодні дев’яти мучеників у Кізику, або дев’яти цілителів. Вони проповідували християнство в місті Кізик у Малій Азії, там і загинули за віру. В давнину дев’яти цілителям молилися під час епідемій. Колись існував досить цікавий спосіб «спілкування» з хворобами. В разі епідемій на воротах і дверях чорним дьогтем малювали хрести і писали, звертаючись безпосередньо до хвороби: «Вдома нікого немає. Приходь учора».

А ще сьогодні день пам’яті святого Амфілохія Почаївського, в миру Якова Варнавовича Головатюка – відомого українського ченця, цілителя і чудотворця. Амфілохій, який прийняв чернецтво у 1925 році, був відомим на весь колишній СРСР цілителем, костоправом. Звідусіль до нього їхали люди. Владі це не подобалось, тому йому весь час погрожували, а потім запроторили на декілька років до психіатричної лікарні. Батюшка мусив перебувати в палаті з «буйними» хворими, до того ж, йому кололи всіляку гидоту, від якої неймовірно розпухали кінцівки. Після звільнення святий Амфілохій жив у селі в родичів і продовжував лікувати численних хворих. Існує версія, що він помер не власною смертю, а був отруєний агентами КДБ.

Якщо сонце здається надто великим – на дощ. Квіти пахнуть здалека – на вітер. Соковито пахтить м’ята – невдовзі збереться на дощ.

З іменинами вітайте Василя, Івана.

20-ий місячний день. Вище підіймаймо прапор гарного настрою, озброюємося ґречністю, зализуємо рани, плюємо на подряпини і вперед, простуймо й далі, нехай часом і доволі тернистим, але шляхом життя! Літати в хмарах у цей час не бажано – треба працювати на повну силу, навіть попри «не хочу». Можливо, хтось упритул наблизиться до втілення своєї мрії, тож додайте ще трішечки наполегливості, терпіння та банальної працелюбності. Бережіть зір і не вживайте надмірно їжі тваринного походження і солодощів. Гарних новин та помірного оптимізму!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1900 році: –2,4; а найтеплішим у 2013 - +28,9.