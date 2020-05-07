“Антикоронавірусні” правила: як не захворіти після карантину

Дотримуватися правил безпеки в умовах пандемії COVID-19 слід незалежно від того, діє карантин чи ні. Це необхідно як на індивідуальному, так і на груповому рівні, попри те що з 11 травня планується поступове послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

"Рекомендації щодо запобігання поширенню COVID-19 ефективно працюватимуть лише тоді, коли їх будуть дотримуватися всі. Йдеться і про період карантину, і про час, коли він уже не діятиме. Дотримання фізичної дистанції та самоізоляція — це ті заходи, яких треба вживати не лише під час карантину, а й тоді, коли це фактично необхідно. Тому варто розуміти, чим карантин відрізняється від самоізоляції та фізичного дистанціювання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час походів у магазини потрібно триматися на відстані не менше метра від інших і, за можливості, не торкатися руками очей, рота, носа. Перед доторком до кошиків або візочків обробляти їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%. Після повернення з магазину, а також після розбору принесених покупок ретельно мити руки теплою водою з милом протягом 20–40 секунд.

Як повідомляють у ЦГЗ, придбані овочі та фрукти слід мити так само, як і завжди. Зокрема, перед тим як торкатися до них, потрібно помити руки водою з милом. Після цього ретельно вимити фрукти і овочі чистою водою, особливо якщо їсти їх сирими.

Також потрібно регулярно і ретельно обробляти руки дезінфектором із вмістом спирту не менше 60% або мити їх теплою водою з милом протягом 20–40 секунд.

Рекомендується також уникати місць великого скупчення людей, де набагато вища ймовірність опинитися в тісному контакті з особою, інфікованою COVID-19. Намагатися не чіпати очі, ніс і рот немитими руками.

Також потрібно дотримуватися правил респіраторної гігієни дихання та кашлю. Під час кашлю чи чхання прикривати рот або ніс згином ліктя або серветкою. Використану серветку слід викинути і вимити руки.

У ЦГЗ рекомендують самоізолюатися до одужання, навіть якщо у вас легкі симптоми ГРВІ.

"Якщо у вас підвищилася температура, з'явилися кашель і утруднене дихання, подзвоніть до сімейного лікаря. Звернення до лікаря по телефону дозволить йому, за необхідності, оперативно направити вас до спеціалізованого лікувального закладу", - додали в ЦГЗ.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків.