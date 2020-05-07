Орангутани не схильні до “флешмобу” позіхань, але наслідують почісування

Орангутани не схильні до “флешмобу” позіхань, але наслідують почісування

Дослідження
Укрінформ
Нідерландські біологи з'ясували, що калімантанські орангутани можуть заражати один одного чуханням — точно так само, як люди починають позіхати, коли бачать, як це роблять інші.

Результати дослідження було опубліковано в American Journal of Primatology.

«Наші результати свідчать про те, що заразна поведінка не просто вища між особинами з більш міцними соціальними стосунками, але й що заразність поведінки може змінюватися залежно від контексту та соціальних факторів. Ми обговорюємо ці висновки з огляду на адаптивну функцію, яка може зменшити агресію», - йдеться в анотації до статті.

Так, вчені протягом трьох місяців стежили за дев'ятьма дорослими особинами, що живуть у неволі. Виявилося, що заразливе чухання поширене серед недружніх особин у групі та частіше трапляється в напруженій соціальній ситуації.

За весь час спостережень ученим не вдалося зібрати достатньо даних, щоб вивчити заразність позіхання серед орангутанів, тому вони прийшли до висновку, що ця форма поведінки проявляється рідко і не копіюється. Випадків же чесання було досить багато — 597.

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Вчені з'ясували, що в орангутанів значно частіше «починає свербіти», якщо до цього при них почухався інший орангутан. Заразне чесання спостерігалося приблизно в три рази частіше, ніж одиничне, коли орангутани не бачать один одного, а заражають почісуванням тварини одне одного в перші півтори хвилини.

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Частота заразного чесання залежала від ситуації, в якій спостерігалися двоє тварин, а також від їх відносин один з одним. Так, найбільш заразним чесання було серед недружніх особин у напруженій ситуації, яка, наприклад, могла закінчитися бійкою.

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