Карантин в кабріолеті: на Закарпатті 90-річна бабуся стала зіркою Інстаграму

Відео від баби Ріни з Тячівщини у мережі Інстаграм збирають до 50 тисяч переглядів. Найрейтинговіший наразі — де баба Ріна катається на внуковому кабріолеті.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ролики з 90-річною бабою Ріною з Руського Поля (село на Тячівщині) підірвало мережу Інстаграм: десятки тисяч переглядів, тисячі поширень та коментарів.

Знімає ролики внук бабці Ріни. Він створив для неї сторінку у Інстаграм.

“Я баба Ріна. Мені почти 90 году, я урішила датися мало в інтернет, так ми вже надуїв сись тіфус, скучно ми дуже” - йдеться в дописі на головній сторінці. У перекладі із закарпатського діалекту це означає, що бабці 90 років, вона вирішила долучитися до Інтернету, так їй вже надоїв цей вірус, і дуже вона нудиться.

Наразі у бабці на сторінці десяток відеороликів. За час карантину баба Ріна (яка коронавірус називає “тіфусом”) встигла зібрати понад 7 тисяч підписників.

Наразі найрейтинговіше відео баби Ріни — там, де вона вчиться їздити на кабріолеті внука по полю і згадує, що уміє водити все, що їздить, включно з велосипедом та конями. На конях бабця полюбляла їздити ще замолоду.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з 11 травня вводяться послаблення.

Станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 людей померли.