Послаблення карантину – чи справді це добра новина?

Лікарі – всі як один – не рекомендують послаблювати карантин вже зараз

Недавно в одному ЗМІ написали: "У нас є погана новина і є добра. Погана – що карантин продовжено. Добра, що його збираються послабити".

І я замислився.

А чи справді послаблення карантину – це добра новина? Чи значить це, що епідемія відступає?

Зовсім ні. Причини послаблення карантину – не медичні. Лікарі – всі як один – не рекомендують цього робити.

Причини – соціальні. У когось руйнується бізнес. У когось кінчаються заощадження. Хтось нудиться в чотирьох стінах. Хтось демонстративно плює на здоров'я інших, бо вважає, що то все вигадки і влада (чи міжнародний капітал) переслідують якісь свої цілі...

Почалося масове ігнорування вимог карантину. Протести. Гучні заяви деяких мерів про скасування карантину в односторонньому порядку.

З'явилися ознаки некерованості держави. І влада цього злякалася. Тому й пішла назустріч "побажанням народу".

Це як лікар, який урочисто оголосив вам, що ліки більше приймати не треба.

Але не тому, що ви вже вилікувалися, а тому, що побічний ефект від їх прийому виявився надто шкідливим.

Чи варто з цього радіти?

Карантин – наразі наші єдині ліки від епідемії. І те, що нам зменшили дозу, не означає, що ми перемагаємо.

Мені здається, позитивна новина – в тому, що карантин таки триває. Попри втому від нього і туманні прогнози на майбутнє.

Й 70% українців (як засвідчили соцопитування) підтримують його дію й готові терпіти далі пов'язані з ним жорсткі обмеження.

Навіть ті, хто не перебуває в зоні ризику, – вони терплять заради інших. І в цьому є справжня людська сутність.

І я не кажу вже про лікарів, які рятують наші життя. Хоча інстинкт самозбереження підказує, що за такі копійки хай дідько лисий ризикує здоров'ям...

Це теж іще не перемога, але це усвідомлення здатності вийти з халепи, яка спіткала людство, переможцем.

Євген Якунов

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