7 травня: народний календар і астровісник

Нині Сави і Олексія; що крилося за зеленим кольором, до чого кувала зозуля, а також найголовніше про квіткову повню в Скорпіоні.

Церква нині вшановує пам’ять двох київських ченців: преподобних Сави та Олексія. Обидва жили в ХІІІ столітті й нині покояться в Ближніх печерах (поряд).

Попри карантин, буяє травень – найзеленіший місяць року! Прикметно, що зелений, головний колір рослинного світу, люди стали відтворювати досить пізно, а виготовляти й використовувати зелену фарбу навчилися з великими труднощами. У давнину головними кольорами були червоний, чорний і білий. Саме вони у більшості соціумів Європи були домінуючими. У багатьох давніх мовах існували навіть проблеми з означенням зеленого кольору (зокрема у стародавніх греків). Одними з перших, хто досить чітко означив зелений колір, були стародавні римляни. Для стародавніх єгиптян, так само як і для інших народів Близького і Середнього Сходу, зелений і синій – були священними кольорами. Зелений – колір Осіріса, бога загробного світу і рослинності. Його часто зображали з обличчям зеленого кольору. В Європі все було по-іншому. Зелений, через свою хімічну нестабільності, в символічному плані асоціювався з усім швидкоплинним, мінливим, – юністю, коханням, красою й надією, а також з обманом, лицемірством, підступністю. Звісно, найбільш символічною постаттю був Юда. А ще незмінно зеленими зображувалися «зелені чоловічки» – чорти. Одяг зеленого кольору можна було побачити на людях, котрі жили поза рамками суспільства: катів, повій, злочинців, душевнохворих, жонглерів, паяців і боржників. А ще зелений колір завжди означав гріх Скупості. Іноді – Заздрощів і Ревнощів. Згодом він став символом грошей. Науковці припускають, що негативного контексту зелений колір набув у Європі саме тоді, коли почалось воєнне протистояння з мусульманами, для яких зелений – головний колір Ісламу, символ молодості та життя.

Відсьогодні мав співати соловей. Примічали погоду: ранкове сонце здавалося надто великим – на дощ. Зозуля вперше прокувала хмарного ранку – рік буде врожайний. Дослухайтеся!

Іменинники сьогодні Савва, Олексій, Валентин, Єлизавета.

15-16 місячні дні, повня (о 13:46) у Скорпіоні. Дехто називає цю повню «квітковою», тож якщо вам замало квітів на землі, шукайте на Місяці! Тенденції, які зародилися 23 квітня, сягнуть свого піку. Тоді був молодик під потужним впливом Урану, що транслював непередбачувані події, невизначеність та інший «туман». Нині ці тенденції доведені до певної межі. Що відбулося з вами за цей період? Як ви це використовуєте, як розцінюєте? Незвичні обставини вимагають від нас освоювати незвичні способи життя: соціальні, ментальні, фізичні… Ця повня поєднує в собі енергії Тільця і Скорпіона – пов’язані з фінансовим і емоційним станом. Шукайте варіанти поліпшити і те, і інше.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1912 році: +1,6; а найтеплішим у 1907, 1969 - +29,2.