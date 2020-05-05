У Галицькому природному парку вакцинували хижих звірів

На Прикарпатті у Галицькому національному природному парку вакцинували хижих звірів.

Про це повідомляє Галицький НПП.

«Працівниками Центру реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку проведено планову вакцинацію хижих звірів проти сказу. Перед вакцинацією проведено клінічний огляд тварин», - інформує Галицький НПП.

Зокрема, від сказу вакцинували сім лисиць, єнотоподібну собаку та куницю.

Наразі у Центрі реабілітації диких тварин в парку проживають понад 160 звірів. Усіх їх принесли до Центру через хворобу або каліцтво, що унеможливлює їх самостійне життя у дикій природі.

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Як повідомлялося, Галицький НПП з 16 березня через карантин тимчасово закритий для відвідувачів.

Фото: Галицький НПП