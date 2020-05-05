Супутник ЄС сфотографував південь України

Супутник дистанційного зондування Sentinel-2 від Європейського космічного агентства (ESA) зробив знімок півдня України.

Про це повідомляється на сайті агентства.

«Кольоровий знімок півдня України був знятий Sentinel-2 в рамках програми Copernicus», - заявили в ESA. Сам кадр був зроблений ще 26 червня 2019 року. Зазначається, що на знімку можна розгледіти землі Каховського водосховища на Дніпрі, пустелю Олешківські піски та мережу лагун Сиваша поруч з тимчасово окупованим Кримським півостровом.

Як зазначили в Європейському космічному агентстві, завдяки сприятливому клімату й родючості ґрунту сільське господарство відіграє велику роль в економіці України.