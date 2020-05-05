5 травня: народний календар і астровісник

Між Лелем і Лялею, кому кульбабки зривати, кому на трон залазити, а кому потилицю чухати.

Церква цього дня вшановує пам’ять апостолів Нафанаїла, Луки і Климента. Апостол Лука відомий як автор одного з чотирьох Євангелій, а ще його вважали одним із перших іконописців. В народі цей день називали Луки. Крім Луки весняного, є ще й Лука осінній (31 жовтня). З Лукою пов’язане українське прислів’я: «Дочекався Луки: ні хліба, ні муки»; або: «До весняного Луки нема хліба й муки, а прийшов осінній Лука – з’явилися хліб і мука».

На Поділлі на Луки відзначали дуже давнє, дайбозьке свято «Ляля» («Леля»), або «Червону гірку». По обіді за селом збиралася молодь, вибирали найкрасивішу дівчину, прикрашали її зеленню, квітами й урочисто всаджували на «трон», зроблений із гілля дерев. Поруч ставили глечик із молоком, сир, масло, та інші молочні продукти. До ніг «Лялі» кожна присутня дівчина клала віночок з кульбаб. Дівчата водили довкола «Лялі» хороводи і співали пісень (переважно веснянки). Після цього «Ляля» пригощала подруг їжею, а потім розкидала віночки. Юнки мусили їх упіймати й зберігати до наступної весни. Цей давній обряд чимось нагадував «водіння Куста» та «водіння Тополі».

Іменинники сьогодні Федір, Лука, Віталій.

13-14 місячні дні, Місяць у Близнюках. Всі події, які відбуваються вчора і сьогодні – сповнені натяків на майбутнє, до того ж, доволі далеке. Будьте готові розшифровувати їх. Хочете досягти успіху у кар’єрі? Вас непокоять проблеми в родині? Хочете правильно вибудувати взаємини по лінії «батьки-діти»? Чи перспективні ті, чи інші ділові союзи? З натяків робіть… певні висновки (правильні чи неправильні – час покаже), щоб у подальшому вибудувати єдино вірну стратегію поведінки. Керівництву в цей період варто бути більш лояльним до підлеглих – жорсткий безкомпромісний підхід може призвести до конфліктів. Місяць у Близнюках налаштовує нас на активну комунікацію, обмін ідеями і до зміцнення соціальних зв’язків.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1908 році: -0,7; а найтеплішим у 1954 – +28,4.