4 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Януарія і Прокла; чи буде літо дощовим і на кого очікує лавровий вінок переможця.

Церква цього дня вшановує священномученика єпископа Януарія, а також мучеників Прокула, Соссія і Фавста, які прийняли мученицьку смерть близько 305 року за часів правління Діоклетіана, відомого своїм непримиренним ставленням до християн. Святих кидали до печі, але полум’я їх не обпалювало; віддавали на розтерзання хижим звірям, але ті не чіпали святих мучеників. Зрештою усіх трьох обезголовили.

Ім’я Януарія було надто складним і «чужинським» для наших пращурів, тому цей день в народі називали просто – Проклом. На Прокла мала зацвісти черемха. За цим деревом визначали, яким буде літо: якщо черемха зацвітала рано, то літо мало бути теплим і гожим, якщо ні – то прохолодним і дощовим.

З іменинами вітайте Федора, Олексія, Дениса.

12-13 місячні дні. Варто нагадати, що цього року кардинальні зміни на персональному рівні очікують Козерогів, Раків, Овнів і Терезів. В позитивному варіанті ці зміни допоможуть розв’язати давно назрілі надзвичайно складні проблеми, відкрити для себе нові можливості. Варто очікувати змін у сферах особистісного росту і розвитку, кар’єри, бізнесу, фінансів, матеріальної стабільності, успіху і втрат влади і впливу, престижу і авторитету. Зміни для одних будуть мати локальний характер, а для інших – глибинний. Чим масштабніша особистість – тим глибші зміни. Непогано мати якусь серйозну велику мету, ставити конкретні стратегічні задачі. Це все допоможе не тільки пережити певні труднощі, але й вийти з усіх випробувань переможцем.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1965 році: - 0,6; а найтеплішим у 1911 – +28,9.