Норвезького мільйонера затримали за підозрою у вбивстві дружини

Поліція Норвегії затримала мільйонера Тома Хагена за причетність до вбивства його дружини Анне-Єлізабет Фалкевік Хаген у 2018 році.

Про це повідомляє AP з посиланням на головного слідчого у справі Томмі Бруске.

«Один із найбагатших чоловіків Норвегії був затриманий у вівторок за причетність до зникнення його дружини у 2018 році. Його затримали за підозрою у вбивстві або співучасті в убивстві у справі, раніше поліцейські раніше вважали це викраденням», - йдеться у повідомленні.

Прокурор Аасе Кьюстад Еріксона додав, що під час обрання запобіжного заходу Хагену у середу його відомство клопотатиме про утримання під вартою строком на один місяць. Він також не виключив подальших арештів у справі.

Зазначається, що 31 жовтня 2018 року поліцейським повідомили про зникнення 69-річної Анне-Єлізабет Фалкевік Хаген з будинку на сході Осло.

Однак правоохоронці лише 9 січня 2019 публічно розповіли про справу, заявивши, що, за звільнення жінки вимагають суму грошей. За даними місцевої газети VG, йшлося про 9 мільйонів євро у криптовалюті.

У червні 2019 року поліцейські перекваліфікували справу, бо не знайшли жодних доказів, що жінка досі жива.

На думку правоохоронців, пані Хаген, чиє тіло досі не знайдено, вбили та не виключають «інсценоване викрадення» у справі.

Зазначається, що статки власника енергетичної компанії й медіа інвестора Тома Хагена оцінюються в 161 мільйон євро.