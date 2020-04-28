В Івано-Франківську засвітили промінь вдячності лікарям та воїнам

В Івано-Франківську волонтери засвітили промінь вдячності лікарям та військовим, а крім того, на їхню честь створили відео, яке поширюють у соцмережах.

Про це у Facebook повідомляє Палац Потоцьких «Простір Інноваційних Креацій «Палац».

«Ми засвітили промінь вдячності – стовп світла, що тримає небо… Його можна побачити з різних куточків міста із вікон – не виходячи з дому. Медики і воїни зараз тримають небо над Україною. Люди з великими серцями, які випромінюють світло. Вони постійно на варті нашого життя, щоденно ризикують собою, заради нашого спокою, здоров’я та безпеки. За мотивом живого перформансу командою фахівців-волонтерів створено відео вдячності для максимального поширення в соцмережах», - йдеться у дописі.

Організатори акції наголосили, що промені вдячності засвітили на території Палацу Потоцьких, який понад 200 років був військовим шпиталем, - на місці, де свого часу стояв пам’ятник військовим медикам.

Пам'ятник являє собою камінь із червоного граніту з вирізьбленим обличчям сестри милосердя, яка пригортає пораненого воїна. Композиція обрамлена великим медичним хрестом з написом «Ми пам’ятаємо всіх».

Як зазначається, після закриття шпиталю у 2004 році пам'ятник став «мандрівним». З 2014 року він стоїть на території обласної інфекційної лікарні.