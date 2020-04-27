Коли не знаєш, чим зайнятися на карантині

Нам пропонують безліч курсів, лекцій, занять - але щось заважає себе вдосконалювати. Може лінощі?

Щось люди захлинаються зараз у морі своїх недовиконаних справ і обіцянок. А може річ в тому, що не там шукаєш? Йдеш за усталеними традиційними напрямками: англійська, фітнес, написання текстів. А бува й такі чудернацькі - скрайбінг. Може час спробувати щось нове? Знайомтесь, Юля Кнюпа - скрайберка. До речі, на днях вона публічно пообіцяла, що більше на трьох онлайн-курсах одночасно не записуватиметься. Чому - дізнаєтесь з подкасту.

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