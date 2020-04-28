28 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Радовниця; згадуємо душі пращурів і що цікавого очікувати від Меркурія в Тільці.

Через день після Фоминої неділі, у вівторок, християни відзначають Радовницю, або Проводи – особливий день поминання померлих. У народі цей день, а відтак і тиждень відомий як Провідний. Існують (в залежності від регіону) й інші назви: Радуниця, Радунець, Радовниця, Проводи, Гробки, Діди. Радовниця згадується ще в Троїцькому (1372) і Київському (1493) літописах. Варто зауважити, що Церква впродовж року декілька разів поминає небіжчиків. Згадує вона їх також і під час Великого Посту. Перші після Великодня панахиди по померлих правлять саме на Радовницю. Цього дня віруючі намагаються відвідати богослужіння в храмі й прийти на кладовище, аби помолитися за душі померлих рідних. Смисл цього свята полягає в тому, аби поділитися зі спочилими родичами радістю найвеличнішого і найсвітлішого християнського свята – Воскресіння Христового. У ці святкові дні начебто стирається межа між світом живих і мертвих. Саме слово «Радовниця» співзвучне слову «радість». Здавна наші пращури вірили, що в цей день можна похристосуватися зі своїми родичами. «Святі родителі, - казали при цьому, - ходіте до нас хліба-солі їсти». В одному з церковних календарів відзначалося, що в світлу седмицю люди «приходили на могилу померлого і, покотивши по ній червону крашанку, казали: «Христос воскрес!», вважаючи, що покійник неодмінно відповість із могили: «Воістину воскрес!»

З іменинами вітайте Трофима, Андрія, Василису, Анастастасію.

6-7 місячні дні, Місяць у Раку. До 2 травня відчуватимемо вплив Урану, який з 20 квітня багатьом «плутає карти». Можна очікувати різних форс-мажорних обставин і чудасій. Алгоритм поведінки наступний: намагаємося скористатися гарними обставинами і приймаємо за належне негатив. Чим нижче схилимо голівоньку – тим менше зачепить… Меркурій учора перейшов у знак Тільця і ще наздоганяє Сонце. По знакові Тільця Меркурій рухатиметься доволі швидко і 11 травня його залишить. У цей період інформація засвоюється дещо сповільнено, але те, що засвоїться – засяде надовго. Варто також зауважити, що мислення стає дуже раціональним, приземленим і наче «відгороджується» від бурхливого інформаційного потоку.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році – -1,0, а найтеплішим у 1909 – +27,4.