Закарпатські медики записали "танцювальне" відео про боротьбу з коронавірусом

Медики Закарпатської обласної клінічної лікарні ім.Новака записали "танцювальне" відео про те, як протидіють COVID-19.

Ролик оприлюднено на сторінці Закарпатського центру протидії коронавірусу у Facebook.

“Реанімаційне відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака вступило в боротьбу з COVID-19. Низький уклін і подяка медсестрам, лікарям, санітаркам, кожній бригаді, кожному воїну, який йде сміливо, ризикуючи своїм життям!” - йдеться в коментарі до відео.

Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Новака належить до медзакладів першої хвилі, які призначені для госпіталізації хворих з коронавірусною інфекцією.

Медики, які лікують хворих на COVID-19 в цому медзакладі, працюють вахтово: заступають на чергування на тиждень і протягом цього часу не виходять із лікарні, де і харчуються, і сплять.

За інформацією Закарпатської ОДА, наразі в цій лікарні перебуває 27 пацієнтів з COVID-19.

На Закарпатті за останню добу виявлено 43 нові випадки зараження коронавірусом - це найбільша кількість з початку епідемії.

Наразі в області виявлено 329 випадків COVID-19, 30 людей одужало, 7 померли.

Як повідомлялося, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.

фото: Центр протидії коронавірусу. Закарпаття