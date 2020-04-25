IZOLYATSIA запрошує на artist talk з художницею Бернадетт Анзенгрубер

Платформа культурних ініціатив IZOLYATSIA проведе онлайн-зустріч з художницею Бернадетт Анзенгрубер.

Про це повідомляється на сторінці платформи у Facebook.

"У понеділок, 27 квітня, з 19.00 до 21.00 художниця Бернадетт Анзенгрубер проведе онлайн artist talk перед початком авторського циклу воркшопів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Анзенгрубер працює в галузі фотографії, перформансу, відео, об'єктів і тексту. Її художня практика знаходиться на перетині образотворчого мистецтва, дизайну та філософії з наголосом на тілесність мови (матеріалізована поезія - відносини мови та тіла/мова як тіло).

Онлайн-трансляція відбудеться на Facebook-сторінці IZOLYATSIA. Приєднатися до живої трансляції можна буде за посиланням, яке буде оприлюднено згодом. Початок о 19:00. Відвідування вільне.

Окрім того, як повідомляється, з 28 квітня по 1 травня Бернадетт також проведе свій онлайн-воркшоп, який буде сфокусований на феміністському погляді на досягненнях в галузі мистецтва, теорії та self-empowering практиках. Зареєструватися можна тут.

Детальніше про художницю можна дізнатися на її сайті за посиланням.