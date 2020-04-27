27 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Мартина-Лисогона; кому кричати, а кому мовчати і поєднуємо планування знову з відпочинком.

Сьогодні вшановується пам’ять святителя Мартина, папи Римського. Так сталося, що цей папа Римський, який жив у VІІ столітті, виявився більш ревним християнином, ніж Константинопольський патріарх Павло ІІ та імператор Констанс. І імператор, і патріарх стали сповідувати єретичне вчення монофелітів, тоді як папа Мартин залишався вірним християнству. Святителя неодноразово намагалися за наказом імператора вбити, але всі спроби виявлялися невдалими. Зрештою імператорові це обридло, й він відправив Мартина на заслання до Херсонеса Таврійського, де той і помер. Єресь монофелітів була засуджена в 680 році на VІ Вселенському Соборі. Мощі папи Мартина перенесли спочатку до Константинополя, а потім до Риму.

В народі цей день називали Мартином-Лисогоном. Вважалося, що цього дня лисиці починають рити собі нові нори. За декілька днів після нового переселення рудохвості бувають наче глухі й сліпі, тому їх можна ловити чи не голими руками. Якщо жаби на Мартина кричать, а після Мартина мовчать – неодмінно похолодає.

Іменинники сьогодні Антон, Іван, Мартин.

5-6 місячні дні, Місяць розкошує у Близнюках. День, пов’язаний із серйозним плануванням чого завгодно: навчання, особистого життя, концепції розвитку бізнесу тощо. Люди цього дня бувають примхливими, норовливими і не такими, якими б ми хотіли їх бачити, але не варто забувати, що й ми самі – не свята бездоганність. Постувати і голодувати не бажано, так само, як і вирішувати складні фінансові питання. Зорі радять нам сконцентруватися… так-так! знову сконцентруватися на відпочинку. Тож снимо морем-океаном і екзотичними краями!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1948 році – -2,8, а найтеплішим у 1926 – +26,3.