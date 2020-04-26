26 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Фомина неділя; хто піде на гірку, а хто – з гірки, і чи варто нині вірити всьому, що почуємо чи недочуємо.

Перша неділя після Великодня називається Антипасхою, Фоминою неділею, або Червоною гіркою. Назва «Антипасха» означає «замість Пасхи», «протилежний Пасхі», але це не заперечує Великдень, а є радше його нагадуванням. День, пов’язаний з апостолом Фомою. На цього відданого учня Христа смерть і розп’яття Вчителя справили надзвичайно гнітюче враження. У Його воскресіння Фома не вірив, бо мав від природи доволі скептичний розум. «Якщо на власні очі не побачу – не повірю», - затято повторював він. І на восьмий день Ісус Христос явився Фомі й показав рани на Своєму тілі. «Господь мій і Бог мій!», - вигукнув вражено учень, доторкнувшись до язв Учителя. Відтоді віра Фоми спалахнула з новою силою і він став ще більш ревним і відданим Христу. Апостол Фома був засновником Церков у Палестині, Месапотамії, Парфії, Ефіопії та Індії. Загинув мученицькою смертю.

Від Хоми, після довгої великопісної перерви, а потім Великодніх святкувань, Церква відновляла таїнство вінчання. Чимало молодят намагалося повінчатися саме сьогодні, на Червону гірку, але й ті, хто не встиг цього зробити – у відчай не впадали – попереду ще був час.

Іменинники сьогодні Герман, Дмитро і Марфа.

3-4 місячні дні. Місяць продовжує перебувати у Близнюках. Представники цього знаку вирізняються тим, що намагаються тримати спину прямо за будь-яких умов і… за будь-якої ваги, що несуть на своїх плечах. До того ж, ще й не забувають чарівно усміхатися. Тож сьогоднішній недільний вихідний призначений суто для відпочинку. Романтичні взаємини радуватимуть, іноді навіть попри те, що й не надто щирі. Не витрачайте сьогодні гроші та не вірте всьому, що почуєте – не забувайте, що за Близнюків ми схильні ідеалізувати будь-кого. Тож тіштеся життю, але не дуже підпадайте під його чари.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1948 році – -2,8, а найтеплішим у 1926 – +26,3.