26 квітня: народний календар і астровісник
Перша неділя після Великодня називається Антипасхою, Фоминою неділею, або Червоною гіркою. Назва «Антипасха» означає «замість Пасхи», «протилежний Пасхі», але це не заперечує Великдень, а є радше його нагадуванням. День, пов’язаний з апостолом Фомою. На цього відданого учня Христа смерть і розп’яття Вчителя справили надзвичайно гнітюче враження. У Його воскресіння Фома не вірив, бо мав від природи доволі скептичний розум. «Якщо на власні очі не побачу – не повірю», - затято повторював він. І на восьмий день Ісус Христос явився Фомі й показав рани на Своєму тілі. «Господь мій і Бог мій!», - вигукнув вражено учень, доторкнувшись до язв Учителя. Відтоді віра Фоми спалахнула з новою силою і він став ще більш ревним і відданим Христу. Апостол Фома був засновником Церков у Палестині, Месапотамії, Парфії, Ефіопії та Індії. Загинув мученицькою смертю.
Від Хоми, після довгої великопісної перерви, а потім Великодніх святкувань, Церква відновляла таїнство вінчання. Чимало молодят намагалося повінчатися саме сьогодні, на Червону гірку, але й ті, хто не встиг цього зробити – у відчай не впадали – попереду ще був час.
Іменинники сьогодні Герман, Дмитро і Марфа.
3-4 місячні дні. Місяць продовжує перебувати у Близнюках. Представники цього знаку вирізняються тим, що намагаються тримати спину прямо за будь-яких умов і… за будь-якої ваги, що несуть на своїх плечах. До того ж, ще й не забувають чарівно усміхатися. Тож сьогоднішній недільний вихідний призначений суто для відпочинку. Романтичні взаємини радуватимуть, іноді навіть попри те, що й не надто щирі. Не витрачайте сьогодні гроші та не вірте всьому, що почуєте – не забувайте, що за Близнюків ми схильні ідеалізувати будь-кого. Тож тіштеся життю, але не дуже підпадайте під його чари.
Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1948 році – -2,8, а найтеплішим у 1926 – +26,3.