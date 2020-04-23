Зацикленість на прагненні стати щасливими робить людей нещасними - психолог

Психологи вважають, що зацикленість деяких людей на прагненні стати щасливими робить їх нещасними, оскільки істотно знижує якість життя і є причиною відсутності відчуття задоволення від свого існування.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловила медіа-психолог, кандидат психологічних наук Олена Любченко.

"От зараз модною є ідея, що треба бути щасливим. Існує багато усіляких досліджень і рекомендацій з цього приводу. Але щастя – це дуже мінливий, невловимий стан. Не буває такого, що ти вчепився в щастя зубами – і цілими днями насолоджуєшся", - сказала вона.

Як зазначила психолог, велика кількість досліджень підтверджує, що "якщо ми дуже сильно прагнемо щастя, сильно напружуємося і зациклені на тому, щоб стати щасливими – це робить нас нещасними. Оскільки істотно знижує якість життя і стає причиною того, що ми не відчуваємо задоволення від свого існування".

За її словами, про щастя можна багато говорити, і справді існує засилля "попсових" ідей про щастя від "попсових" фахівців, але є багато цікавих фундаментальних досліджень, приміром, що гедоністична насолода – це зовсім не те, що дає людині стабільне відчуття щастя.

"Якщо я буду прагнути весь час кайфувати, зрештою опинюся в депресії з відчуттям глибинної внутрішньої порожнечі. Для того, щоб бути щасливим, людині, як складній істоті, дуже важливо мати в житті якісь смисли. А смисли не завжди пов'язані зі щастям. Приміром, коли до мене на консультації приходять волонтери, які опікуються хворими дітьми – на їхніх обличчях не багато радості, найчастіше вони дуже сумні, але це щасливі люди", - зазначила Любченко.