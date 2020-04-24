24 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Антипи-Водогона; чи варто очікувати врожайного року і кого найближчим часом торкнуться зміни.

Непомітно збігає час, ось вже й квітень наближається до стрімкого фіналу, а в нас сьогодні священномученика Антипи Пергамського – учня Іоанна Богослова. Антипа проповідував християнство, за що язичники кинули його у черево розпеченого мідного вола у храмі Артеміди. Християни таємно поховали святого, а згодом на його могилі побудували храм. Мощі Антипи замироточили, а його гробниця стала місцем паломництва.

Антипі молилися від сильного зубного болю. Мабуть саме тому цей святий вважається покровителем стоматологів. А ще на Антипу часто бували повені. «Антипа води розпустив», - казали старі люди. Якщо вода розливалася широко, то варто було очікувати врожайного року: «Була б водиця, а хліб народиться». Як відомо, цьогоріч із водою дуже сутужно (принаймні поки що), тож сподівання на великі хліби – вельми примарна справа.

З іменинами вітайте Івана і Григорія.

1-2 місячні дні, Місяць трохи нервово роззирається у Тільці. Символ дня – «чистий аркуш». Що напишимо-намалюємо-нацарапаємо на ньому – те й буде. Ну, майже те ж саме. Задача – звільнення від усього зайвого й непотрібного. Протпоказані злість, заздрощі й жадібність. Намагайтеся культивувати щедрість. Все, що міцно затискаємо в руках, не дозволяє нам взяти щось інше – більш цінне, важливе; прийняти новий дар. На низькому рівні це день захоплення, жадоби й матеріальних прив’язок. Енергетичний центр – рот, зуби. Сни пусті й оманливі. Найближчим часом найбільші зміни торкнуться квітневих Тільців, а також тих, хто народився в третій декаді січня. Все, що сталося вчора й сьогодні – примічайте і не вважайте випадковістю. Намагайтеся позитивно мислити в фінансовому плані.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1893 році – -5,5, а найтеплішим у 1950 - +27,0.