70-річний Річард Гір втретє став батьком – ЗМІ

70-річний голлівудській актор Річард Гір втретє став батьком. У нього народився вже третій хлопчик.

Про це повідомляє HELLO!

«У Річарда Гіра та його дружини Алехандри Сілви народилася друга дитина - хлопчик», - йдеться у повідомленні.

Нині подружжя перебуває з новонародженим малюком у заміському будинку поблизу Нью-Йорка.

У лютому 2018 року у пари вже народився хлопчик Александр, а у квітні того року пара одружилася.

Зазначається, що 70-річний голлівудський актор та його 37-річна дружина, яка була іспанською активісткою, вже мають дітей з першого шлюбу. Гір має 20-річного сина Гомера від першої дружини Кері Ловелл, а Сілва є матір’ю 7-річного Альберта, який народився у першому шлюбі з бізнесменом Говіндом Фрідландом.