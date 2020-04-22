Один з регіонів Канади повністю "одужав" від Covid-19
Про це у Twitter повідомила головний санітарний лікар Північно-Західних територій Камі Кандола.
“Рада оголосити, що станом на сьогодні усі інфіковані Covid-19 на Північно-Західних територіях одужали”, - написала Кандола.
As of April 20 at 9:00 AM:— Kami Kandola (@NWT_CPHO) April 20, 2020
Confirmed Cases: 5
Completed Tests: 1574
Negative Tests: 1569
Tests Pending: 27
Recovered Cases: 5
I am excited to announce that, as of today, all of Northwest Territories' COVID-19 cases to date are recovered! 💗 #COVID19 #flattenthecurve #NWT pic.twitter.com/J4Lp6jQRSa
Вона додала, що від початку пандемії у регіоні було виявлено п'ять випадків інфікування коронавірусом. За цей час медики провели 1574 тести.
У регіоні Північно-Західні території Канади мешкає близько 44 тис. людей. Велика частина цієї адміністративної одиниці лежить за Полярним колом.
За останніми даними, у Канаді підтверджено понад 37,2 тис. випадків Covid-19, у тому числі 1728 летальних.