Один з регіонів Канади повністю "одужав" від Covid-19

Усі мешканці Північно-Західних територій Канади, які були інфіковані коронавірусом, вилікувалися.

Про це у Twitter повідомила головний санітарний лікар Північно-Західних територій Камі Кандола.

“Рада оголосити, що станом на сьогодні усі інфіковані Covid-19 на Північно-Західних територіях одужали”, - написала Кандола.

As of April 20 at 9:00 AM:



Confirmed Cases: 5

Completed Tests: 1574

Negative Tests: 1569

Tests Pending: 27

Recovered Cases: 5



I am excited to announce that, as of today, all of Northwest Territories' COVID-19 cases to date are recovered! 💗 #COVID19 #flattenthecurve #NWT pic.twitter.com/J4Lp6jQRSa — Kami Kandola (@NWT_CPHO) April 20, 2020

Вона додала, що від початку пандемії у регіоні було виявлено п'ять випадків інфікування коронавірусом. За цей час медики провели 1574 тести.

У регіоні Північно-Західні території Канади мешкає близько 44 тис. людей. Велика частина цієї адміністративної одиниці лежить за Полярним колом.

За останніми даними, у Канаді підтверджено понад 37,2 тис. випадків Covid-19, у тому числі 1728 летальних.