Один з регіонів Канади повністю

Один з регіонів Канади повністю "одужав" від Covid-19

Укрінформ
Усі мешканці Північно-Західних територій Канади, які були інфіковані коронавірусом, вилікувалися.

Про це у Twitter повідомила головний санітарний лікар Північно-Західних територій Камі Кандола.

“Рада оголосити, що станом на сьогодні усі інфіковані Covid-19 на Північно-Західних територіях одужали”, - написала Кандола.

Вона додала, що від початку пандемії у регіоні було виявлено п'ять випадків інфікування коронавірусом. За цей час медики провели 1574 тести.

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У регіоні Північно-Західні території Канади мешкає близько 44 тис. людей. Велика частина цієї адміністративної одиниці лежить за Полярним колом.

За останніми даними, у Канаді підтверджено понад 37,2 тис. випадків Covid-19, у тому числі 1728 летальних.

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