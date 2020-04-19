Житомирський Музей космонавтики пропонує віртуальний тур

Музей космонавтики ім. С.П. Корольова у Житомирі створив на час карантину на своєму сайті розділ «Космос вдома».

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

«Космос вдома» – у цьому розділі ми зібрали для вас космічний контент з різними цікавинками і постійно його оновлюємо. Ознайомлюйтесь з нашими онлайн-програмами, не виходячи із дому. Попереду ще багато цікавого!» - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, відвідувачам сайту пропонують віртуальний тур меморіальним будинком-музеєм академіка С.П. Корольова, тести для любителів космонавтики, онлайн-виставки.