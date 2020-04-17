Говоримо з ветеринаром Наталею Мазур

Гостя розповіла про проєкт, де засудженим, які відбувають покарання у Бучанській колонії №85, передають котиків, щоб ті допомогли їм ресоціалізуватися.

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Директорка КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Наталя Мазур каже, що з початку карантину телефонних дзвінків з приводу взяти тварину додому побільшало та поділилася, що обрати тваринку тепер можна на їхньому сайті або сторінці у Фейсбук онлайн. Тваринку доставлять замовнику прямо додому, дотримуючись усіх правил карантинних обмежень.

"Це – надзвичайно потрібна соціальна функція, як для нашого комунального підприємства, так і для людей, які готові взяти домашнього улюбленця. Особливо в час, коли люди опинилися на самоті і потребують спілкування", - наголосила Мазур.

Окрім цього, ветеринар розповіла що проєкт, де засудженим у колонію передають котиків, став успішним і є попередні домовленості з Міністерством юстиції після закінчення карантину працювати з іншими виправними закладами по всій країні.