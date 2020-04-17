Куди піти, не виходячи з дому

Зараз, на карантині, з'явилося трошки більше часу для активного дозвілля - і ми "ходимо" на виставки, до театру та на концерти. "Ходимо" у віртуальному світі.

Зібрали для Вас афішу цікавих онлайн-подій.

ТЕАТР

Вулична вистава "Йов" К. Войтили від львівського театру "Воскресіння"

Сюжет п’єси є вічним, бо він є біблійним. У Йова забирають все, що може бути найдорожчим у людини: близьких людей та достаток. В нього залишається тільки віра в Бога, яка і допомагає повернути втрачене. Питання Віри – вічне питання, яке тривожить людство, бо ми не можемо зрозуміти, за словами Яна Твардовського, що «падають з неба маленькі й великі нещастя, потрібні для щастя», що Бог ніколи нас не покине, бо «коли Бог закриває двері, то відчиняє вікно».

"Валентин і Валентина" від львівського театру імені М. Заньковецької

П’єсу "Валентин і Валентина" сміливо можна назвати сучасною історією про невмируще кохання Ромео та Джульєтти. Адже в її сюжеті присутні дві ворогуючі родини, двоє закоханих та безліч проблем, які щомиті перешкоджають їхньому коханню.

Це романтична історія кохання, про яке ми так часто забуваємо серед клопотів своєї щоденної метушні. Проте, якщо в житті немає нічого крім сірих буднів та нескінченних турбот, воно втрачає усю свою принадність та барвистість.

Своєю грою актори намагатимуться розбудити у нашій душі забуті почуття закоханості, любові та пристрасті. Адже чого варте життя, якщо у ньому немає рушійної сили – кохання?!

"Трон і корона" від хмельницького театру імені М. Старицького

Автором твору про Миньковецьку державу є хмельницький письменник Броніслав Грищук. Він першим у радянські часи відкрито розповів землякам про графа-реформатора Ігнатія Сцибор-Мархоцького, котрий жив на рубежі XVIII-XIX століть, у книзі "Поділля – колиско і доле". Згодом письменник створив п'єсу.

"Марко проклятий або Східна легенда" від львівського театру Леся Курбаса

Драматична симфонія за текстами Василя Стуса.

"Стус є одним з небагатьох творців міцних структур мови, міцного, місткого слова. Бо тільки таке слово може передавати глибинний зміст архетипів культури. Для театру, де закоріненість слова, звукосполучення у процеси підсвідомого є особливо відчутна, очевидним є і та непересічна роль, яку відіграватиме поезія Василя Стуса у подальшому становленні української мови", - режисер вистави Володимир Кучинський.

«Ревізор» від театру імені П. Саксаганського

Що чекає на глядача? Інтриги, каверзи, зухвалі вигадки режисера і акторські вибрики, незрівнянні портрети різного роду дурисвітів, авантюристів, ошуканців та хабарників у перлині світової літератури, класичній комедії з убивчим гумором!

Динамічний сюжет, екстравагантні, але все ж таки упізнавані герої, оригінальна сценографія забезпечать вам півтори години здорового сміху, гарного настрою, бурхливих емоцій, а можливо, і роздумів…

Посилання на трансляцію з’явиться о 18:00 на Facebook сторінці театру.

"Кін IV" від театру імені І. Франка Драма про історичну особу - геніального англійського актора Кіна стає виразником таланту самих виконавців, їхнього емоційного захоплення життям, професією, а також особистісного відчуття щастя і болю... Початок вистави о 19:00 на Facebook сторінці театру. Фото з вистави "Кін IV" - Віктор Марущенко

КОНЦЕРТИ

Національний академічний оркестр народних інструментів України

PRIME Orchestra з Харкова

Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка

Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, Посольства Італії та Італійського інституту культури в Україні запустила онлайн-проєкт на підтримку Італії. Щотижня протягом місяця вони презентуватимуть відео, створене з використанням записів на смартфони, зроблених артистами Національної опери України.

Львівський національний академічний театр опери і балету ім. Соломії Крушельницької

ВИСТАВКИ

Благодійний онлайн-аукціон українського мистецтва

Французький Червоний Хрест спільно з Аукціонним домом "Дукат" ініціюють благодійний онлайн-аукціон українського мистецтва. Зібрані кошти буде спрямовано на реалізацію гуманітарної програми Французького Червоного Хреста в Україні — підтримку людей у складних соціальних ситуаціях, зокрема пов’язаних з пандемією COVID-19.

Серед лотів роботи Ігоря Григор'єва, Зої Лерман, Павла Макова, Матвія Вайсберга,Олександра Аксініна, Леопольда Левицького. У колекції аукціону представлено живопис, графіку та фотографію відомих українських митців.

Торги триватимуть до 24 квітня 2020 року на сайті Аукціонного дому. Покупець не сплачує аукціонний збір, оскільки торги благодійні.

Виставка "У нас всі вдома" від Українського дому

Український Дім разом із митцями вийшов "у онлайн" та відкрив арт-виставку про життя під час карантину. Гасло: повільне життя — зухвалий арт!

Експонати виставки "У нас всі вдома" будуть постійно доповнюватися, тож слідкуйте за оновленнями.

Онлайн-виставка "Ситодрук. Робота з колекцією" від White World

14 квітня ЦСМ "Білий Світ" відкрив онлайн-проект "Ситодрук. Робота з колекцією". На ньому представлені твори та історії сучасних художників, які в різний час звернулися до методу ситодруку для втілення своїх творчих задумів.

Колекція ситодруків "Білого Світу" різноманітна: в ній є як наративні сюжети таких авторів, як Кирило Проценко, Олена Придувалова, Олександра Прахова чи Олександр Бабак, так і абстрактні пошуки Тіберія Сільваші, Володимира Буднікова та Ірини Вештак-Остроменської. Для одних авторів ситодрук є природним продовженням їхнього художнього методу і підходу до зображення, для інших же це простір експериментів і пошуків нових рішень, можливо, не синхронізованих з основною художньої парадигмою.

Онлайн-виставка української вишивки

Посольство України в Хорватії пропонує усім охочим познайомитися зі зразками української вишивки з етногалереї "Спадок" Тараса та Ірини Демкурів з Тернополя.

Вхід вільний за посиланням.

Онлайн-майстерня від Національного художнього музею України

Національний художній музей України запустив безкоштовні онлайн майстер-класи програми sketch-карантин для усіх охочих віком від 10 років.

Sketch-карантин - це онлайн-марафон із освоєння скетч-ілюстрації в умовах карантину із застосуванням діджитал технологій та онлайн-комунікацією з викладачкою Крістіною Петрівською. На першому занятті планується зробити зарисовку олівцем пейзажу з вікна. А в наступні кілька тижнів навчитися і фуд та фешн ілюстрації.

Зареєструватися на заняття можна за посиланням.

ЗООПАРК

Віденський зоопарк "Шьонбрунн"

Закритий для відвідувачів через коронавірус Віденський зоопарк "Шьонбрунн" проводить щоденні онлайн-презентації своїх мешканців. У рамках акції від "Від звіряти - до тебе" на сайті зоопарку та сторінках у соцмережах публікуються фото та відео щоразу нової тварини, відповідно про прохань читачів.

У своїх щоденних дописах зоопарк інформує про те, як зараз живуть тварини та деякі цікаві факти з їх життя. Особливо не вистачає нині любителям звірят слоненяти Кібалі та ведмежати Фін’я.

КІНО

"Кіновернісаж online"

Українська кіноакадемія запускає з 20 квітня онлайн-проєкт «Кіновернісаж».

"Кіновернісаж online" - це перегляд фільмів онлайн, чиї творці номіновані на Четверту національну кінопремію "Золота Дзиґа"; зустріч з номінантами та обговорення фільмів у прямому ефірі (щодня на hromadske о 20:00); можливість поставити запитання про їхню творчість українським акторам/режисерам/операторам тощо у чаті ефіру.

Кіноакадеміки пропонують легально подивитись ті з фільмів-номінантів, що є на платформах Takflix, MEGOGO, OLL.TV, та долучитись до обговорення з їхніми творцями. Модераторами виступлять професійні кінокритики та кіножурналісти.

17-тий Docudays UA

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA цьогоріч відбудеться онлайн.

З 24 квітня до 3 травня включно Docudays UA підготували для вас 45 онлайн-трансляцій правозахисних заходів RIGHTS NOW! та подій майстерні документалістики DOCU/КЛАС. Щовечора на глядачів чекатиме нова серія "Села" від видатної французької режисерки Клер Сімон. А також понад 50 стрічок у безкоштовному доступі до 10-го травня на платформі DOCU/SPACE. Для фестивалю це рішення сповнене викликів та експериментів: Docudays UA буде першим українським кінофестивалем, який відбудеться онлайн.

Усі фестивальні кінопокази та онлайн-трансляції будуть безкоштовними. За можливості, можна сплатити за перегляд довільну суму або зробити благодійний внесок на сайті фестивалю.

Повна кінопрограма на https://docudays.ua/.

Жива Бібліотека онлайн.

Онлайн-фестиваль європейського кіно від Артхаус Трафік

Компанія Артхаус Трафік та представництво Європейського Союзу в Україні запрошують 21 – 27 квітня на онлайн-фестиваль європейського кіно. До програми увійшли 8 хітів із відеокоментарями українських критиків Олександра Гусєва та Анни Дацюк.

У програмі фестивалю:

Переглянути фільми можна буде тут безкоштовно з 21 по 27 квітня.

ЛІТЕРАТУРА

"Літкур’єр: онлайн читання вголос" від BookForum

BookForum запрошує усіх шанувальників літератури долучатися до проєкту «Літкур’єр: онлайн читання вголос» та насолоджуватися літературними зустрічами з найвідомішими українськими авторами та авторками під час прямих трансляцій.

Читання проходитимуть о 20:30 на сторінці BookForum.