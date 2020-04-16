Великдень як привід до воскресіння життя

В ARTREHUB пройшли майстер-класи з розписування символу-оберегу

Нас самозіолювали, хоча, якщо бути чесними, ми самі самоізолювалися від світу. Від справжнього, не технологічного світу.

Ми й раніше не дуже були відкриті. В шаленій гонитві за успіхом, за бажанням все встигнути, за новими модерновими забавками ми все більше закривалися.

Великдень – це привід до нового життя, до нового погляду, перспективи. Це повернення до традиційних цінностей – до сім’ї, до справжнього кохання, дружби, до того, що нас може втримати у цьому бурхливому житті.

А мистецтво на сакральних символах – це теж те, що дозволяє якнайбільше відкритися. Це те, що у нас є вже всередині, що закладено з дитинства, гармонізує. Небо, земля, сонце, місяць, зорі…

Саме тому, у час, коли люди готуються до Великодня, у благодійній організації ARTREHUB, засновницею якої є художниця ZINAIDA, пройшли майстер-класи «Символ-оберіг», «Яйце-райце». Адже для того, щоб щось змінити, потрібно стати цими змінами. Саме так робили наші предки, коли вони гармонізували простір через побут, творчістю, календарними подіями.

Учасники розписували символ, але трансформуючи його в сучасний вимір. Тому що зараз люди не мають багато часу для того, щоб це робити як колись. Ця традиція вже теж трансформувалася, до того ж зараз не можливе живе спілкування.

У цьому процесі повернення до себе через творчість головне – слухати себе, йти за внутрішнім покликом.

Малювання символу-оберегу, серед яких символ Великодня – українська писанка, мабуть, найповніше показує суть техніки «червоної нитки», адже – це процес вираження своїх бажань, мрій, прагнень, переживань, надій.

Це ритуал, під час якого ми передаємо своє світовідчуття та внутрішню енергію на полотно. І це те, що потім реалізується в житті.

Ми допомагаємо у психологічному відновленні шляхом проведення арт-реабілітаційних занять. Так, працюємо із дітьми-аутистами, українськими військовими, які брали участь в АТО... Арт-реабілітація допоможе і зараз.

Підґрунтя створення ARTREHUBу, власне, є віра у те, що мистецтво має відігравати більшу роль в житті людей, аніж бути просто об’єктом краси чи естетики.

«Вірю в те, що мистецтво має лікувати зранені душі, допомагати людям. Це те, що допоможе нам вибратися з цього ізольованого світу», – каже засновниця методу «червоної нитки» художниця ZINAIDA.

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ARTREHUB — благодійна організація, що допомагає людині, котра опинилася в складній життєвій ситуації, в її психологічному відновленні. ARTREHUB проводить арт-реабілітаційні заняття за методою художниці ZINAЇDA «Техніка червоної нитки». Нині ARTREHUB працює з ветеранами й волонтерами АТО ООС, членами їхніх сімей.

www.artrehub.org

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