17 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Страсна п’ятниця; вклоняємося Плащаниці, завершуємо розпочате і що матиме перспективу.

Добігають кінця останні великі дні Страсної седмиці і сьогодні Церква згадує (можна сказати – щораз заново переживає) хресну смерть Ісуса Христа, зняття з Хреста Його тіла і погребіння Його.

Здавна у Страсну п’ятницю родинне життя українців набувало особливого настрою. Люди намагалися якомога менше розмовляти, не кричати і не лаятися, не встрявати в суперечки. У цей день, окрім дітей і хворих, ніхто не їв, не дзвонили у дзвони, хіба що били в «клепала» – дерев’яну чи бляшану дошку. Увечері майже всі йшли до церкви на поклоніння Святій Плащаниці – у неї був замотаний Ісус після зняття з хреста. Мовчки слухали «Плач Богородиці» і приглушене читання Євангелія, адже веселитися не випадало, «бо Христос на розіп’ятті…». Повернувшись з відправи, трохи підкріплювались і знову бралися за роботу; не годилося лише шити, прати, прясти та стругати, «бо то великий гріх!» адже Спасителя розіп’яли і поклали в гроб.

Прикмети такі: «Сухий квітень – голодний рік»; «Квітень-переплітень, бо переплітає трохи зими, а трохи літа».

З іменинами вітайте Йосифа і Георгія.

24 місячний день. Все, що «зав’язалося» вчора, що обнадіяло, матиме розвиток і перспективу. До 22 квітня суттєво посилюються мислительні процеси, слова не розходяться з ділами. Місяць спадає, але день достатньо потужний в енергетичному плані. Найліпше, якщо ви використаєте його задля зміцнення власного здоров’я. Скористайтеся навіть щонайменшою нагодою, аби виконати хоча б найпростіші фізичні вправи: пару присідань, легких поворотів вправо-вліво, руки в боки, ноги в руки тощо. Сни цієї місячної доби натякають, в якому стані знаходиться ваша сексуальна енергія. Надзвичайно вдалий день для інтимної комунікації. Подружні взаємини легкі та позитивні аж до 8 травня, тож насолоджуйтеся!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році – -5,3, а найтеплішим у 1956 – +25,2.