Театр "Актор" проведе творчу онлайн-зустріч із Ольгою Сумською

У середу, 15 квітня, на сторінці театру «Актор» у Facebook відбудеться онлайн-трансляція творчої зустрічі із народною артисткою України Ольгою Сумською.

Про це Укрінформу повідомив директор-художній керівник театру Слава Жила.

«Під час онлайн-зустрічі актрисі буде що розповісти як театралам, так і тим, хто мріє працювати в театрі», - сказав Жила.

Він додав, що Сумська вперше за час карантину вийде перед глядачами та говоритиме з ним про життя, творчість, сьогодення, мрії.

Як повідомлялося, проєкт «Театр на винос» щосереди дає можливість глядачам стати учасниками творчого процесу.

Зокрема, 1 квітня актори Олексій Вертинський та Артем Ємцов вперше зіграли виставу "Мегери" в програмі відеоконференцій zoom. 8 квітня відбулося онлайн-спілкування із акторами та режисером вистави "Схід-Захід" та подальший показ цієї п'єси.

Початок онлайн-трансляції творчої зустрічі з актрисою 15 квітня о 19:00 на сторінках театру «Актор» у Facebook та Instagram.