Церемонію вручення кінопремії "Золота Дзига" можна буде побачити у прямій трансляції

Вперше церемонія нагородження переможців Четвертої Кінопремії “Золота Дзиґа”, що відбудеться вже за 2 тижні - 3 травня, пройде в режимі онлайн-шоу з прямою трансляцією.

Про це повідомляє Українська кіноакадемія на сторінці заходу у Facebook.

«Тож для церемонії, яку тисячі глядачів зможуть переглянути онлайн, був вибраний найзручніший час — вечір вихідного дня», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за всіма подробицями онлайн-церемонії Четвертої Національної кінопремії “Золота Дзиґа” можна стежити на офіційному сайті УКА, у соцмережах і, зокрема, на сторінці заходу.

“Цього року церемонія вручення Кінопремії “Золота Дзиґа” буде максимально відкритою і доступною для кожного глядача, для кожного кіномана. Дізнаватись, хто цьогоріч став найкращим в українському кіно, вся країна буде в онлайн-режимі. Ми готуємо насичену інтерактивну програму і переконані, що стежити за перебігом церемонії вручення “українського Оскара” будуть усі, кому небайдужий український кінематограф», - зазначає виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух.

Як повідомляв Укрінформ, церемонію, яка попередньо планувалася на 28 квітня, було перенесено через продовження терміну карантину.

18 березня Українська кіноакадемія оголосила короткий список претендентів на Четверту Національну премію «Золота Дзиґа». У короткому списку - 28 фільмів, 19 із яких зняті за підтримки Державного агентства України з питань кіно (10 повнометражних ігрових, 5 документальних, 4 короткометражних).

Цьогорічні лідери за кількістю номінацій – стрічки «Додому» (11), «Мої думки тихі» (9), «Гуцулка Ксеня» (9), «Вулкан» (8) та «Захар Беркут» (7). До 12 квітня тривало онлайн-голосування за переможця у номінації «Премія глядацьких симпатій». Кінопремію «Золота Дзиґа» цьогоріч вручатимуть у 23 номінаціях. Почесну нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа вручать видатній українській акторці театру та кіно Аді Роговцевій.

Фото: Українська кіноакадемія