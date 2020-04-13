Оголосили аукціон українського мистецтва на підтримку людей з COVID-19

Оголосили аукціон українського мистецтва на підтримку людей з COVID-19

Укрінформ
Французький Червоний Хрест спільно з Аукціонним домом «Дукат» ініціюють благодійний онлайн-аукціон українського мистецтва.

Про це Укрінформу повідомили в Аукціонному домі «Дукат».

«Зібрані кошти буде спрямовано на реалізацію гуманітарної програми Французького Червоного Хреста в Україні — підтримку людей у складних соціальних ситуаціях, зокрема пов’язаних з пандемією COVID-19», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серед лотів роботи Ігоря Григор'єва, Зої Лерман, Павла Макова, Матвія Вайсберга,Олександра Аксініна, Леопольда Левицького. У колекції аукціону представлено живопис, графіку та фотографію відомих українських митців.

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Торги триватимуть до 24 квітня 2020 року на сайті Аукціонного дому. Покупець не сплачує аукціонний збір, оскільки торги благодійні.

Як повідомлялося, станом на ранок 12 квітня в Україні підтверджено 2 777 випадків COVID-19. За попередню добу отримано 266 повідомлень про нові підтверджені випадки.

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