Оголосили аукціон українського мистецтва на підтримку людей з COVID-19

Французький Червоний Хрест спільно з Аукціонним домом «Дукат» ініціюють благодійний онлайн-аукціон українського мистецтва.

Про це Укрінформу повідомили в Аукціонному домі «Дукат».

«Зібрані кошти буде спрямовано на реалізацію гуманітарної програми Французького Червоного Хреста в Україні — підтримку людей у складних соціальних ситуаціях, зокрема пов’язаних з пандемією COVID-19», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серед лотів роботи Ігоря Григор'єва, Зої Лерман, Павла Макова, Матвія Вайсберга,Олександра Аксініна, Леопольда Левицького. У колекції аукціону представлено живопис, графіку та фотографію відомих українських митців.

Торги триватимуть до 24 квітня 2020 року на сайті Аукціонного дому. Покупець не сплачує аукціонний збір, оскільки торги благодійні.

Як повідомлялося, станом на ранок 12 квітня в Україні підтверджено 2 777 випадків COVID-19. За попередню добу отримано 266 повідомлень про нові підтверджені випадки.