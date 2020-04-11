У Харкові екскурсія онлайн розповість про вулицю, де жили Мечников і Міхновський

"Екскурсії для своїх" - так називається проект відомих харківських екскурсоводів, які сьогодні о 17:00 в режимі онлайн поведуть усіх охочих до старого центру міста, на вулицю Конторську, пов'язану з іменами знаменитих земляків, у тому числі Іллі Мечникова і Миколи Міхновського.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла екскурсовод Валерія Кульшицька.

"У нас професійний інтерес до історичного центру міста: Сергій (Козуба - також відомий екскурсовод - ред.) - історик, закінчив Харківський університет імені Каразіна, я - дипломований краєзнавець. Ми хочемо, щоб учасники наших екскурсій - а історико-краєзнавчий проект "Екскурсії для своїх" вже відсвяткував своє п'ятиріччя - дізналися більше про улюблене місто і самі могли розповісти про нього своїм дітям та онукам", - зазначила Кульшицька.

За її словами, сьогодні в центрі уваги - вулиця Конторська, відома з XVIII століття.

"Вулиця тягнеться від річки Харків практично до Південного вокзалу, і хоч новобудови істотно вплинули на її вигляд, збереглося чимало історичних ознак, починаючи з назви. Саме тут свого часу розташовувалися щонайменше два десятки відкупних винних контор, господарі яких викуповували у держави ліцензію на торгівлю алкоголем", - пояснила вона.

Вулиця Конторська також відома тим, що саме тут свого часу жили знамениті земляки: нобелівський лауреат Ілля Мечников, ідеолог українського націоналізму Микола Міхновський, знаменита художниця Зінаїда Серебрякова, чию роботу нещодавно продано на аукціоні Сотбіс за 5,9 млн доларів, Іван Чижевський, який переклав "Золотий твір Самуїла, рабина іудейського", написаний арабською мовою на початку XI століття - він понад 200 років зберігався в таємниці і лише в 1333 році вперше перекладений на латину...

"Тут же розташовувалися особняки і квартири багатьох відомих лікарів, художників, промисловців, торговців, а також готель "Версаль", де сьогодні розміщується один з факультетів Харківської державної академії культури", - розповіла екскурсовод.

За її словами, за 5 років у рамках проєкту "Екскурсії для своїх" розроблено близько півсотні пішохідних екскурсій містом.

"Зараз, в дні карантину, ми покажемо їх заново в режимі онлайн, адреса проста "Харків. Екскурсіі для своїх", - уточнила вона.

Фото: uk.wikipedia.org