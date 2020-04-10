10 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Євстратія; що віщує ранковий туман, слухаємо жайворонка і позбавляємося від залишків негативу.

Сьогодні, можна сказати, завершується Великий піст. Завтра Лазарева субота, за нею – Вербна неділя, а затим – Страсна Седмиця. Святі отці пишуть, що Піст – це час обмежень, час, коли людина від чогось добровільно відмовляється, «утискаючи» свою природу – від певної їжі, певних задоволень: візуальних, вербальних, тілесних. Для чого це потрібно? Митрополит Антоній Сурозький пише, що для того, аби «постати перед лицем єдиних справжніх цінностей, своє власної совісті, правди людської та правди Божої… А ще, це обмеження повинно принести користь і радість іншим людям».

Церква ж цього дня згадує преподобномученика Євстратія Печерського, в Ближніх печерах. Під час нападу половців у 1096 році Євстратій потрапив у полон і був проданий у рабство в Крим. Хазяїн виявився не тільки експлуататором, але й садистом. На Великдень 1097 року Євстратія розіп’яли на хресті, де він помирав протягом 15 днів. Після того його тіло кинули в море, але воно (тіло) дивовижним чином опинилося біля стін Печерського монастиря. Нині мощі преподобномученика покояться в Ближніх печерах поряд з мощами Нестора Літописця.

Ранковий туман цього дня віщує ясну погоду. Жайворонки зранку не співають — на дощ.

Іменинники нині Іларіон, Степан.

17 місячний день. Паніка, наче цунамі чи тайфун, втрачає свою силу і міць. Емоції та пристрасті потроху вляжуться. Принаймні, не отримуватимуть «підтримки» від зірок. Саме емоційна врівноваженість дозволить завершити робочий тиждень на позитивній ноті. Але залишки агресивної «скорпіонячої» енергії можуть залишатися, тому треба бути уважним: слідкувати за власними словами і діями. На санскриті цей день називається днем Шакті – жіночої енергії. Доба проростання, родючості, екстазу і радощів буття, однак, знову ж таки, треба бути обережним – неконтрольовані енергії можуть призвести до прикрих несподіванок. Особливо уважним треба бути в «амурних» справах.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році – -7,2, а найтеплішим у 1973 - +24,1.