Соцмережі об’єднали лікарів у боротьбі з COVID-19

В масштабах України визріла нагальна потреба створити фахове (закрите) інтернет-товариство медиків

Епідемія COVID-19 поширюється так швидко, а симптоми хвороби так погано розуміються сучасними медиками, що лікарі й дослідники діляться своїми висновками саме в Twitter і Facebook, а не в медичних журналах. Чому?

Бракує часу писати розлогі наукові статті, слід негайно викладати в Мережу скупі крупиці особистого досвіду. Поки відсутній загальний протокол лікування коронавірусу, в масштабах України визріла нагальна потреба створити фахове (закрите) інтернет-товариство, учасники якого терміново могло б обмінюватися досвідом, отримувати консультації, проводити учбові відео-чати й таке інше.

Щось на зразок цього.

У якості каталізатора пропонуємо нотатки доктора медицини (M.D.), лікаря з відділення невідкладної допомоги у Брукліні, Нью-Йорк Рувіна Страйєра (Reuben Strayer), котрий на практиці пізнавав, що таке коронавірус і, маючи вільний час, викладав деякі важливі спостереження.

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- У демократичному Брукліні першою хвилею пацієнтів стали ті люди, яких ми, лікарі, зазвичай називаємо “занепокоєними”. До відділення невідкладної допомоги вони приїздили, щоб поскаржитись на кашель, лихоманку, грипоподібні симптоми, бо були вони вкрай стурбованими, що підхопили загадковий коронавірус. Ми робили мазок із порожнини носа чи ні, – залежно від того, чи мали в наявності тести на COVID-19. Та в основному відправили додому – на ізоляцію, рекомендуючи обов’язково звернутися до відділення невідкладної допомоги, якщо лише виникнуть проблеми з диханням. Ось, будь ласка, Інструкції із домашнього догляду за пацієнтами із легкою респіраторною інфекцією.

Легковажність карається. Багато з тих пацієнтів повернулися до нас із ускладненнями дихання. Перший крок у порятунку кожного, хто наразився на вірусну задишку, – подача кисню за допомогою носової канюлі, назального драйвера, тобто простої маски для обличчя. Для більшості цього було досить – пацієнтам ми робили звичайні аналізи (біохімія крові, рентгенівський знімок грудної клітки) і відправляли до лікарні, де до одужання вони стаціонарно продовжували отримувати кисень.

Деяких пацієнтів не вдавалося стабілізувати за допомогою кисневої терапії з низьким рівнем потоку, і це додавало труднощів. Зазвичай ми застосовуємо більш агресивні способи підтримки дихання, такі як “носова канюля з високим потоком”, але це потребує використання спеціалізованої техніки та належного рівня зволоження. Але важко хворих слід було забезпечувати набагато більшою кількістю кисню, ніж стандартна канюля, або “неінвазійна (назальна) вентиляція”, що, як правило, є маскою, яку ви накладаєте на рот і ніс, і яка нагнітає кисень у легені під тиском.

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Китайські лікарі

Проте рекомендації, що надходили нам із Китаю та Італії – країн, які в час пандемії першими витягнули короткі соломки коронавірусу – зводилися до іншого. Слід пропускати досі поширені методи терапії на користь інтубації (медична маніпуляція, що полягає у встановленні трубки у тіло крізь природні отвори. – О.Р.), коли ми вводимо пацієнта у стан наркозу, вставляємо дихальну трубку в трахею, а негайно переводити хворого на штучну вентиляцію легенів.

Це було якихось кілька тижнів тому, але тепер це виглядає як інша епоха.

Бруклінський міст в епоху коронавірусу

Ми уяви не мали про ризики, з якими зіштовхнемося. Адже середньої важності пацієнти, хворі на COVID-19, котрі потребували більше кисню з малим потоком, швидко потребували у переведенні на штучну вентиляцію легенів. Скажу так: не повторюйте наші помилки: ви можете згаяти час. І – прошу якнайшвидше відмовляйтеся від проміжних кроків.

Скажу більше, хтось із моїх колег вчасно висловив велике занепокоєння, що носові канюлі з високим потоком, сам принцип неінвазійної вентиляції швидко рознесуть багаті вірусом аерозолі по всьому приміщенню відділення, потенційно заражаючи інших пацієнтів та медичний персонал. Розумієте, про що я?

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Порятунок 82-річного хворого, який втратив пульс просто у приймальному відділенні невідкладної допомоги

Отже, тепер як і всі інші, ми прийняли для себе фахову парадигму “інтубація якомога раніше” та буквально у першому раунді двобою із COVID-19 відправляли хворих на коронавірус до диспансерів, що мали апарати ШВЛ (для більш швидкого вентилювання легенів – О.Р.). Проте хворі почали надходити у більшій кількості – за одну зміну ми інтубували шістьох пацієнтів! Стало зрозуміло: якщо так триватиме й надалі, до кінця тижня у нас закінчаться не лише стандартні канюлі, а й… диспансери. На додаток до всього ми починали отримувати ранні дослідження з Китаю та Італії, які свідчили про тривожно погані результаті, показані пацієнтами, яких тримали на неінвазійній вентиляції.

Чи була парадигма “інтубація якомога раніше” правильною медичною стратегією?

Потім настав час, коли багато хто почав спостерігати незвичне явище уражених легенів у хворих на COVID-19. У кожного пацієнта, котрий потрапляв до нас у відділенні невідкладної допомоги, спостерігалося насичення киснем. Це – своєрідний маркер того, як кров доставляє кисень до тканин. Воно вимірюється аналізатором критичних станів “Triage” (експрес-прилад “Triage MeterPro”. – О.Р.), у який просто вкладається палець хворого.

Аналізатором критичних станів “Triage” Рувін Страйєр демонструє контроль відставання пульсу, що повязане із затримкою дихання

Нормальна насиченість вище за 95 відсотків.

Однак, деякі пацієнти, хворі на COVID-19, мали дуже низьку насиченість киснем, яку ми тепер пов’язуємо із ціанозом (синюшний колір шкіри або слизових оболонок, пов'язаний з присутністю гемоглобіну еритроцитів, який недостатньо насичений киснем, у поверхневих судинах шкіри та слизової оболонки. – О.Р.) та дихальним дистресом (“шкідливий” стрес, внаслідок якого вичерпуються захисні сили організму та зриваються механізми адаптації, організм слабшає – О.Р.).

Спілкування із хворим у відеочаті

Тим часом, вони вільно розмовляли з нами по сотових телефонах або надсилали голосові повідомлення із мобіл.

Ніхто не знав, що з цим явищем робити. Відкриття виявилося настільки новим, що ми не розуміли, як такі пацієнти хворіють, а, тим паче, як лікувати “щасливо знесилених” громадян. Все це дуже дезорієнтовувало, оскільки досі ми свято покладалися на терапевтичний ефект від насичення киснем, коли треба було визначити, наскільки важко хворі наші пацієнти. Деякі інфекціоністи тепер припускають, що вірус COVID-19 модифікує самі молекули гемоглобіну, що доставляють кисень, викликає гемоглобінопатію (досі – спадкова або вроджена зміна структури білка гемоглобіну, що зазвичай приводить до змін в його функції транспорту кисню або у будові та функції еритроцитів – О.Р.). Саме це плутає традиційну пульсоксиметрію (неінвазійний метод визначення ступеня насичення крові киснем. – О.Р.). Інші інфекціоністи припускають, що COVID-19 імітує людську фізіологію, наш фізичний стан, що спостерігається виключно на великих висотах, або легеневу декомпресійну хворобу, коли занадто швидко водолаз піднімається на поверхню.

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Лише-но кілька цих анекдотичних історій потрапили в Мережу, соціальні медіа їх миттєво розшарили в середовищі широкого загалу. Але ж не для цього вони були викладені! На жаль, це наклало ще один, панічний шар складної ситуації, в якій опинилися нью-йоркські медики. Ми втратили впевненість, коли слід інтубувати пацієнтів із COVID-19, а досі це була одна з найважливіших методик, передбачених протоколом лікування коронавірусу. Тепер нам здавалося, що ота клята хвороба водить нас за носа – за причин, які ніхто у світі не розуміє.

Але ж не дарма кажуть: час – найкращий лікар… Про відкриття в галузі екстреної медичної допомоги регулярно фахівців усього світу раніше сповіщав надійний комплекс наукових досліджень, що працює за фінансової підтримки звичайних механізмів: грантодавство, інституційні оглядові ради, подання рукописів та друк статтей у наукових журналах, тематичні конференції.

Відтепер більше, ніж будь-яка інша медична спеціалізація, екстрена медична допомога почала працювати в соціальних мережах. Багато лікарів “швидкої” допомоги негайно ставали у курсі, читаючи медичні блоги та слухаючи медичні подкасти, адже деякі з яких створювалися штатними командами медіа-професіоналів. Отже, якщо ви хочете дізнатися, що відбувається у відділеннях швидкої допомоги по всьому світу, – шукайте новинки, в першу чергу, на Facebook та Twitter.

У Сполучених Штатах служби екстреної медичної допомоги та інтенсивної терапії виявилися міцно пов’язаними з платформами соціальних медіа. І лише-но COVID-19 припхався із Сієтла до Нью-Йорка, лікарі, яким довелося доглядати за хворими на коронавірус, терміново почали шукати набутий медичний досвід. Поки у палатах диспансерів згромаджувалися дивовижні результати, спричинені маловивченим вірусом, американські патофізіологи, дистанційно керуючи терапією, взялися робити перші практичні висновки. Щодобовий зв’язок лікуючих вірусологів, котрі спостерігали реальних пацієнтів, із базовою наукою, яка ще вчора на подібні відкриття потребувала місяці чи роки, – тепер скоротився до кількох годин.

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Вірус COVID-19 є новим лабораторним утворенням (перша згадка у китайських ЗМІ з’явилася 17 листопада 2019 р. – О.Р.). Але, зважаючи на те, що в Нью-Йорку від коронавірусу уже померло більш як чотири тисячі хворих, а позитивними виявилися тести у 77 тисяч городян (дані на 8 квітня 2020 р. – О.Р.), місцеві лікарі здобули значний медичний досвід у боротьбі із захворюванням.

Разом із тим, більшість окружних лікарень Сполучених Штатів ще не стикалися із важкохворими пацієнтами – це ще у них попереду. Ситуація у нас виправляється в автоматичному режимі… Звісно, поширення медичних знань щодо лікування коронавірусу, отриманих у місцевих відділах, у США традиційно проводиться через схему рецензованих серійних справ, опублікованих у медичних журналах, – але тепер на це немає часу.

До критичних обставин доводиться пристосовуватися.

Скажімо, парацентез (штучний розтин порожнини живота для видалення хворобливої рідини. – О.Р.) великого об'єму може відбуватися автоматично, не стоячи там, використовуючи відсмоктування стінок. Потрібен лише ялинковий адаптор. ч/т @wbrambl

Саме тому, наше відділення невідкладної допомоги у Брукліні набрало групу молодших наукових дослідників, чия фахова діяльність була дотична боротьбі з коронавірусом. Вчасно і кваліфіковано вони заповнюють еКсеЛь-форми даних, що відстежують стан здоров’я госпіталізованих пацієнтів, хворих на важку форму COVID-19. Саме залучені науковці складають персональний протокол лікування, які отримує кожен пацієнт, і за скайп-зв’язком оперативно відстежують реакцію.

Тепер ця анонімна клінічна база даних доступна для клініцистів та вчених по всьому світу. Вона стала одним із інструментів вивчення COVID-19 у режимі реального часу, що інформує медиків та схиляє до терапевтичних рішень у лікуванні пацієнтів, які недавно підхопили коронавірус, але ще не потребуватимуть термінової медичної допомоги протягом двох тижнів.

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Підручник Процедурна седація дорослих, або: Як заспокоювати пацієнтів

Чи було у нашому досвіді щось позитивне? Звісно.

Проте не світова медицина, буквально за місяць-другий – сам Світ змінився.

Тепер нам зрозуміло, пропелером підступного коронавірусу стали сучасні трансконтинентальні подорожі. Але… Попри те, що COVID-19 призвів до глобальної пандемії, вироблені людством інструменти для його подолання у майбутньому стануть підґрунтям для виникнення унікальної для сучасного світу мережі людської обачливої взаємодії.

Ось, будь ласка, Вказівки щодо запобігання поширенню COVID-19, якщо ви хворі.

На виклики сучасності та актуальні запитання новітня медична наука відповідає експериментами та клінічними випробуваннями. Але не в нашому випадку… Поки традиційні методи досліджень, що досі рухали медичну науку вперед, знайдуть відповіді на критичні питання навколо COVID-19, ми надалі будемо місяцями боротися з пандемією, яка вже вбила майже сотню тисяч людей і, за похмурими прогнозами, вб’є на порядок більше.

Доктор медицини (M.D.), лікар з відділення невідкладної допомоги у Брукліні Рувін Страйєр (Reuben Strayer) продовжує спілкування з колегами й однодумцями. Слідкуйте за ним у Twitter @emupdates.

Олександр Рудяченко

Використані джерела: Blogs.scientificamerican.com ; Mupdates.com ; News.sky.com ; Twitter.com/EricLeeMD