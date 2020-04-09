У США від коронавірусу помер актор Аллен Гарфілд

У Лос-Анджелесі помер американський актор Аллен Гарфілд від ускладнень коронавірусу.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на його сестру Лоїс Гурвітц.

«Актор Аллен Гарфільд, який знявся у таких класичних фільмах, як «Розмова» та «Нешвіл», помер», - йдеться у повідомленні.

Йому було 80 років.

За словами сестри актора, він помер ще у вівторок у будинку для літніх людей у Лос-Анджелесі, де багатьох виявили коронавірус.

Впродовж своєї кар’єри у кінематографії чоловік часто грав роль продавців, корумпованих бізнесменів та політиків.

Як повідомлялося, дворазовий лауреат "Греммі", американський фолк і кантрі-співак і автор пісень Джон Прайн напередодні помер від ускладнень коронавірусу, йому було 73 роки.

Фото: Cambist Films/Photofest