9 квітня: народний календар і астровісник

Нині святої Матрони; як грак гніздо будує, чи занегодить найближчими днями, а також позбавляймося деспотизму.

Квітень продовжує звеселяти наші якщо й не тіла, заперті на карантин, то душі – адже ніщо не забороняє нам радіти весні, ніщо не є перешкодою для віри й надії. Нині в нас святої Матрони Солунської, яка загинула мученицькою смертю на межі ІІІ-ІV століть у грецьких Салоніках. Вона була рабинею дружини одного з місцевих воєначальників, яка мала важкий характер і забороняла Матроні сповідувати християнство. Втім, рабиня продовжувала таємно відвідувати церкву й молитися. Дізнавшись про те, вельможна жінка оскаженіла від люті: вона забила до смерті Мотрону, а її тіло скинула з високої скелі, сказавши, що нещасна загинула в результаті нещасного випадку.

В давнину вважалося, що на Мотрони завершується приліт ранніх птахів. “Мотря вийшла з хати пташок зустрічати”, – казали колись. До речі, на південь України вже повернулися лелеки, а місцеві птахи активно гніздяться. Цікавий факт: граки іноді крадуть одне в одного гілки з гнізда. Деяким птахам, так само як і деяким людям, ліньки щось робити самому, тому вони «тирять» у ближнього свого і привласнюють собі. Але зазвичай птахи крадіжку помічають, зчиняють неймовірний ґвалт і повертають поцуплений «будматеріал»… «Вітер дме вночі – з’явиться вдень вода, тобто занегодить найближчим часом».

Іменинники сьогодні Матрона, Іван, Феодосій.

16 місячний день, Місяць переходить до Скорпіона, де одразу ж зіштовхнеться з надзвичайно жорстким протистоянням з боку Марса, Урана і Сатурна. Тож когось сьогодні може серйозно «заглючити»! Очікуються потенційно конфліктні обставини і ситуації. Дії, так само як і слова, будуть енергійними, але не продуманими. Можливі помилки, непорозуміння і сварки, навіть на відстані; актуалізується форс-мажор. Таланитиме тому, хто швидко реагуватиме на будь-які виклики і карколомні повороти подій. Всіляко уникайте ризику, гніву і деспотизму. Будь-яка негативна емоція в ці дні має дуже руйнівну дію.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1896 році – -5,1, а найтеплішим у 1972 – +23,8.