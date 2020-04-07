"Ціна правди" та "Захар Беркут": стрічки від FILM.UA Group зібрали у прокаті понад 109 мільйонів

Починаючи із серпня 2019 року, українці побачили 7 стрічок виробництва та/або дистрибуції FILM.UA Group.

Про це повідомляється на сайті компанії.

«Щомісяця, протягом семи, в кінотеатрах з’являлася стрічка від FILM.UA Group. А це означає - 7 місяців, 7 кінофільмів, 39 прем’єр за участі творчих груп, 36 тижнів, 254 дні в прокаті, 46 028 сеансів в усіх куточках України», - зазначається у повідомленні про кінотеатральний сезон 2019 - початку 2020 року.

Йдеться про фільми «Захар Беркут», «Ціна правди», «Скажене весілля 2», «Фокстер & Макс», «Віддана», «Черкаси», «Поліна і таємниця кіностудії».

«Сукупний бокс-офіс фільмів подолав позначку 100 млн грн і становить 109 094 360 грн. Серед проєктів відзначено й 2 фільми-мільйонери у доларовому еквіваленті: «Захар Беркут» - $1 438 000 та «Скажене Весілля 2» - $1 741 733», - поінформували у компанії.

Щодо аудиторії, то вона становила 1,2 млн глядачів. «За період прокату нашої лінійки сукупно придбано 1 255 911 квитків. Найбільше аудиторія вподобала найкращу комедію року «Скажене весілля 2» (444 659 квитків) та історичний екшн «Захар Беркут» (443 427 квитків). Лідером з тривалості прокату став «Захар Беркут», який демонструвався в кінотеатрах 10 тижнів.

Головне фото: фільм "Захар Беркут"