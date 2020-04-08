8 квітня: народний календар і астровісник

Хто такий архангел Гавриїл, чому сьогодні заборонялося говорити неправду і як догодити Супермісяцю у Терезах.

Наступного дня після Благовіщення зазвичай святкували Собор архангела Гавриїла. Архангели в церковній небесній ієрархії, так само як і ангели, належать до нижчої її ланки (є ще середня й вища). Архангели є вісниками великих подій і зміцнюють у людях віру. Згідно з біблейською легендою, вони невидимі, безсмертні, чисті духом, їхня кількість безмежно велика. Архангел Гавриїл був тим, хто сповістив Діву Марію про народження Ісуса Христа. Його ім’я перекладається як «Божа твердиня», «фортеця Божа». На іконах архангела Гавриїла зображають з райською гілочкою, яку він приніс Діві Марії або з ліхтарем у правій і дзеркалом у лівій руці. Цього архангела українці вважали володарем блискавок, тому намагалися відповідно вшанувати свого покровителя, «щоб блискавкою не спалив хати».

Цього дня заборонялося говорити будь-яку неправду, навіть і найменшу, а також взагалі багато розмовляти. А ще, старі люди казали, що якщо подивитися цього дня у люстро, можна побачити свою другу сутність... Докладно про небесну ангельську ієрархію можна почитати в трактаті Діонісія Ареопагіта «Про небесну ієрархію».

З іменинами вітайте Аллу, Ларису, Анну, Василя.

15-16 місячні дні, повня у Терезах, Супермісяць. У психо-емоційному, фізичному планах – все не так вже й критично, доволі спокійна повня. Якщо ви у гармонії з собою –буде гармонія з ближніми і з усім світом. Ніщо не зможе зіпсувати вам настрій. А ще ця повня, що відбулася на вісі Овен-Терези – акцентує проблеми і способи взаємодії в царині «людина – суспільство». Успіх очікуватиме на тих, хто вписався в партнерське середовище і показав готовність до взаємодії. Коли ж тут не все гаразд, то в середу і четвер можуть виникнути проблеми. Але будь-які події сприймайте передовсім як своєрідну підказку: як жити далі. Тож шукайте баланс – те, що обожнюють Терези і не будьте злими!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1944 році – -6,5, а найтеплішим у 1975 - +26,3.