Вручення кінопремії "Золота Дзиґа" перенесли через карантин

Церемонія нагородження переможців четвертої Національної кінопремії “Золота Дзиґа” відбудеться 3 травня.

Про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії.

«Захід, який раніше планувався на 28 квітня, перенесено через можливе продовження терміну карантину та зміну формату – цьогоріч церемонія вперше пройде в режимі онлайн-шоу з прямою трансляцією», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух, цього року церемонія вручення кінопремії “Золота Дзиґа” буде максимально відкритою і доступною для кожного глядача.

«Ми готуємо насичену інтерактивну програму і переконані, що стежити за перебігом церемонії вручення “українського Оскара” будуть усі, кому небайдужий український кінематограф», - говорить вона.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня Українська кіноакадемія оголосила короткий список претендентів на четверту Національну премію "Золота Дзига". Цьогорічні лідери за кількістю номінацій – стрічки «Додому» (11), «Мої думки тихі» (9), «Гуцулка Ксеня» (9), «Вулкан» (8) та «Захар Беркут» (7). До 12 квітня триває онлайн-голосування за переможця у номінації «Премія глядацьких симпатій». Кінопремію «Золота Дзиґа» цьогоріч вручатимуть у 23 номінаціях.