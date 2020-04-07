7 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Благовіщення; чому нині ліпше було сидіти вдома, якою буде погода на Великдень і готуємося зустрічати Рожевий Супермісяць.

День за днем наближаємося ми до кінця Великого посту і сьогодні в нас Благовіщення – Богородичне свято, яке входить до 12 найбільших свят церковного календаря і передує Великодню. За Євангелієм цього дня архангел Гавриїл сповістив Діві Марії звістку про народження Нею Спасителя світу – Ісуса Христа. У багатьох слов’янських народів Благовіщення називається Півпасхою, першим днем Великодня, або його Світанком.

Зі святом Благовіщення пов’язана величезна кількість прикмет і повір’їв. Вважалося, що саме з Благовіщення починає «дихати» земля, остаточно пробуджуючись від зими. Селяни вважали, що «Бог у цей день благословляє всі рослини», а відтак великим гріхом було братися за будь-яку роботу. Не можна було копати землю, ходити по ній з палицею. Мабуть усім відоме повір’я, що на Благовіщення навіть птиця не в’є гнізда. За легендою, зозуля тому не має свого гнізда й підкидає яйця в інші, що «колись на свято вила гніздо, і Бог їй відібрав пам’ять». Господарі намагалися цього дня не брати яєць із курячих кубел – начебто могли вилупитися курчата з двома головами. Дівчата, йдучи по воду, шукали квіточки первоцвіту: це, начебто, віщувало, що нинішнього року обов’язково прийдуть свати. Ґазди мали сидіти вдома, аби рої не покидали своїх вуликів. Цього дня не бажано було комусь щось позичати і взагалі, ліпше було сидіти вдома. Вважалося, що якщо до оселі прийде якась жінка щось позичати, то вона неодмінно відьма. Примічали погоду: «Яка погода на Благовіщення, така й на Великдень». На Благовіщення послаблявся піст – дозволялося їсти рибу.

Іменинник сьогодні Тихін.

14-15 місячні дні, досить гарні в енергетичному плані. Готуємося до повні в Терезах! Завтра, о 5:35 за київським часом зустрічатимемо «Рожевий Супермісяць». Але насправді він буде зовсім не рожевим – Місяць змінює колір тільки під час затемнень. Річ у тім, що різні народи дають цьому явищу різні поетичні назви, тому регіональна назва «рожевий» пов’язана з цвітінням диких рожевих флокс. Нині ж він буде просто дуже яскравий і дуже великий, адже природній супутник Землі знаходитиметься у найнижчій точці своєї орбіти. Тож сьогодні о 21:08 за київським часом Місяць перебуватиме у найближчій віддалі від Землі, а найбільш яскравим він буде під час повні. Також не забувайте милуватися Венерою – вона нині надзвичайно яскрава і надзвичайно красива. Її чудово видно на нічному небі.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році – -5,8; а найтеплішим у 1975 – +26,5.