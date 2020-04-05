Книжковий пітчинг для екранізацій продовжив прийом заявок

Одеський кінофестиваль та Х фестиваль «Книжковий Арсенал» продовжили до 1 травня прийом заявок на книжковий пітчинг – проєкт, що покликаний знайти сучасні українські книжки з потенціалом для екранізацій як художні ігрові фільми.

Про це повідомляє прес-служба ОМКФ.

«Заявки на участь у пітчингу приймалися до 31 березня. Перший етап Book Pitch мав відбутися 20 - 24 травня під час Х «Книжкового Арсеналу». Фінал — на Film Industry Office Одеського міжнародного кінофестивалю (10 - 18 липня). Проте через карантин Х Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» перенесено на кінець серпня. З огляду на це організатори Book Pitch продовжують термін прийом заявок ще на місяць — до 1 травня», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, після опрацювання селекційною комісією у складі літературних та кінокритиків, продюсерів, режисерів і сценаристів буде обрано до 15 творів-фіналістів. Їхніх авторів запросять до участі в пітчингу під час «Книжкового Арсеналу» в Києві. Там експерти відберуть п’ятьох переможців, чиї твори будуть представлені на Film Industry Office Одеського МКФ. 5 найкращих творів будуть представлені українським та міжнародним інвесторам кіноіндустрії для потенційної екранізації.

Подати заявку на участь у проєкті можна на сайті ОМКФ за посиланням.

До участі допускаються літературні художні твори, опубліковані у 2018 - 2020 роках, накладом не менше 1000 примірників, що мають потенціал для екранізації (художній ігровий фільм). Твір повинен мати схвальні рецензії критиків. Нагороди та премії є перевагою. Також перевагу матимуть твори, презентовані на міжнародних фестивалях і книжкових ярмарках. Аплікант гарантує, що має необхідні права на екранізацію твору. Заявки приймаються від авторів, видавництв та літагентів. Один заявник може подати не більше 5 творів.