Кінофестиваль у Карлових Варах відкрив прийом заявок на конкурс Eastern Promises

Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах оголосив про початок прийому заявок на цьогорічну конкурсну програму Eastern Promises.

Про це повідомляється на сайті КМКФ «Молодість».

«Програма розглядає проєкти на стадії розробки, продакшну чи постпродакшну з країн Центральної та Східної Європи та країн балканського регіону. Вибрані проєкти будуть представлені у рамках індустрійних подій Міжнародного Карловарського кінофестивалю 5-8 липня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цього року програма Eastern Promises включає такі категорії:

Works in Progress - сертифікат на послуги постпродакшну + грошова нагорода 10 000 євро; Eurimages Lab Project Award - грошова нагорода 50 000 євро; Docs in Progress - грошова нагорода 5 000 євро; Works in Development - Feature Launch – сертифікат на розробку проєкту на сумму 10 000 євро; First Cut Lab – воркшоп з монтажу для професіоналів. First Cut+ – шовкейс проєктів, що минулими роками брали участь у програмі First Cut Lab.