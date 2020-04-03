Дизайнер взуття Серджіо Россі помер від ускладнень коронавірусу

Дизайнер взуття Серджіо Россі помер від ускладнень коронавірусу

Укрінформ
Дизайнер італійського бренду взуття Серджіо Россі помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це повідомляє WWD.

«Легенда взуття Серджіо Россі, який створив один з найпопулярніших в Італії люксових брендів взуття і надихнув покоління дизайнерів, включаючи сина Джанвіто, помер у Чезені, Італія, у віці 84 років. Причиною смерті став коронавірус. Він був госпіталізований кілька днів тому», - йдеться у повідомленні.

Серджіо Россі народився в Сан-Мауро-Пасколі, одному з основних італійських взуттєвих регіонів, в 1935 році. Він вивчив цю професію свого батька, почав виготовляти взуття на початку 1950-х років і запустив свою однойменну марку в 1968 році. Дизайнер також співпрацював з такими модними будинками, як Versace, Dolce & Gabbana та Azzedine Alaïa.

Россі розробив ряд новаторських стилів, таких як, наприклад, сандалі Opanca з вигнутою підошвою.

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Як повідомлялося, у світі станом на 14:04 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 30 тисяч 325 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, 54 207 осіб померли, одужали 219 905 людей.

Фото: АА

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