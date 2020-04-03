Дизайнер взуття Серджіо Россі помер від ускладнень коронавірусу

Дизайнер італійського бренду взуття Серджіо Россі помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це повідомляє WWD.

«Легенда взуття Серджіо Россі, який створив один з найпопулярніших в Італії люксових брендів взуття і надихнув покоління дизайнерів, включаючи сина Джанвіто, помер у Чезені, Італія, у віці 84 років. Причиною смерті став коронавірус. Він був госпіталізований кілька днів тому», - йдеться у повідомленні.

Серджіо Россі народився в Сан-Мауро-Пасколі, одному з основних італійських взуттєвих регіонів, в 1935 році. Він вивчив цю професію свого батька, почав виготовляти взуття на початку 1950-х років і запустив свою однойменну марку в 1968 році. Дизайнер також співпрацював з такими модними будинками, як Versace, Dolce & Gabbana та Azzedine Alaïa.

Россі розробив ряд новаторських стилів, таких як, наприклад, сандалі Opanca з вигнутою підошвою.

Як повідомлялося, у світі станом на 14:04 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 30 тисяч 325 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, 54 207 осіб померли, одужали 219 905 людей.

Фото: АА