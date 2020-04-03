Виробник пива Corona призупиняє роботу через COVID-19

Мексиканська пивоварня, яка випускає пиво Corona, призупинила виробництво через надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я в Мексиці на тлі пандемії COVID-19.

Про це повідомляє AFP.

«Ми знаходимося в процесі скорочення виробництва на наших заводах до мінімуму», - йдеться в повідомленні компанії.

Найближчими днями призупинення буде завершено.

Велика мексиканська пивоварня Grupo Modelo, в чию лінійку брендів входять також Pacifico і Model, заявила, що закриття відповідало розпорядженням уряду Мексики в рамках карантинних заходів до 30 квітня.

Уряд країни, як відомо, заявив, що тільки ключові сектори, такі як агробізнес, зможуть продовжувати функціонувати в умовах боротьби з коронавірусом. У Grupo Modelo своєю чергою зазначили, що готові працювати з 75 відсотками своїх співробітників віддалено, щоб гарантувати постачання пива, якщо уряд країни погодиться.

Зазначається, що ще один великий виробник пива в Мексиці, Heineken, також може призупинити свою діяльність у зв'язку з карантином, проте компанія поки що не підтвердила цю інформацію.

Як повідомлялося ще в лютому, епідемія коронавірусу відвернула понад третину американців серед тих, хто п'ють пиво, від мексиканської марки Corona.