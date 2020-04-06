6 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Захарії; чи буде весна «ніякова», робимо те, що маємо зробити і ростимо крила.

Сьогодні Захарія і Якова, переддень Благовіщення. Преподобний Захарія жив на межі ХІІІ–ХIV століть і був ченцем Києво-Печерського монастиря. Серед київського люду він зажив слави як великий подвижник і аскет. Святий майже нічого не їв – ні печеного, ні вареного, лише після заходу сонця пив воду, з’їдав шматочок просфори або якогось зілля. Біси боялися навіть самого імені святого. Мощі преподобного покояться нині в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Нинішній день передує святу Благовіщення, тому наші пращури намагалися засвітла виконати всю господарську і хатню роботу, а ввечері піти на вечірню службу до церкви, аби добре помолитися й підготуватися до зустрічі першого великого весняного свята. Напередодні Благовіщення існували такі звичаї: пізно ввечері, щоб корови давали багато молока, наповнювали відра й дійниці водою; задля убезпечення від відьом, маком-самосієм засівали хліви та спалювали старі постоли чи капелюхи – попіл давали тим тваринам, які важко звикали до пасовиськ. А ще казали: «На Захарії і Якова весна бува ніякова». Спостерігали, якою буде ніч: теплою – на добру весну, холодною – «не жди з моря погоди».

З іменинами вітайте Артема, Якова, Захара, Петра.

13-14 місячні дні. Ось так, попри коронавірус і карантин, попри примхи природи, черговий місячний цикл наближає нас до чергової повні. А щодо нинішньої ситуації, то вона більш-менш проясниться наприкінці року, коли Сатурн увійде у Водолія і поєднається там із Юпітером. Але нові реалії нової світобудови постануть лише у 2022-2023 роках. Розпочалася глобальна зміна світу, його економічних, екологічних, соціальних, політичних підвалин. Власне все те, про що ми писали ще наприкінці минулого року. Трансформація торкнеться кожного. Вчимося дихати в умовах високогір’я і ростимо крила. Іншого не дано. Ну, хіба що в когось власний літак чи гелікоптер є…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 році – -6,6, а найтеплішим у 1968 - +24,7.