5 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Никона Печерського; обвішуємося полином, кропимося святою водою і довіряємося Діві.

Нині п’ята неділя Великого посту, яка присвячена преподобній Марії Єгипетській. Життя цієї святої, яка з 12 років «працювала» повією (можна сказати, що це було її «покликання», а не професія), читається під час посту разом із Великим покаянним каноном Андрія Критського й називається «Маріїним стоянням». Ця дивовижна жінка, що нічого в житті не знала крім розпусти, покаялась, пішла жити в Йорданську пустелю й досягла такої міри святості, що залишила далеко позаду багатьох святих отців – учених, освічених і зразкового життя чоловіків. «Житіє» Марії Єгипетської надзвичайно правдиве, часом шокуюче і зовсім далеке від чистенького і «причесаного» середньостатистичного «житія» святого, де все – від народження до смерті – дуже зразково-показово.

А ще сьогодні преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського, першого учня і сподвижника самого Антонія, засновника Києво-Печерського монастиря. Преподобний Никон постригав у монахи Феодосія Печерського. Мощі святого покояться в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Здавна на Никона займались генеральним прибиранням осель і обійстя: підмітали, вимітали, мили, чистили, витрушували, мастили. Особливу увагу приділяли усіляким закуткам і закапелкам, вважаючи, що саме там і ховається нечиста сила. Там кропили свяченою водою і прив’язували сухі пучки полину і м’яти.

Іменинники сьогодні Олена, Олексій, Варвара, Ілля.

12-13 місячні дні. Місяць у Діві. Впродовж квітня зберігатиметься вкрай несприятливий і доволі жорсткий конфліктний психо-емоційний фон. Але, звісно ж, не всі піддаватимуться паніці й істерії, понурому настрою й іншим агресивним енергетичним впливам. Хтось буде, можливо й не на всі 100 відсотків зразковим і позитивним, але, принаймні, намагатиметься не псувати настрій іншим і тим робитиме світ навколо себе трішечки кращим і трішечки світлішим. А сьогодні раціональна Діва спонукатиме нас до активних дій, адже в неї немає понять «хочу», «не хочу», а є лише одне: «треба». Свою любов вона виявляє через опіку. Тож опікуйтеся рідними, близькими, двоногими і чотирилапими, порядкуйте, ґаздуйте, займайтеся справами – великими і малими. Плідної та доброї неділі!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1944 році – -7,5, а найтеплішим у 1946 - +22,6.