4 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Василя Теплого; печемо прісні калачики, шукаємо жайвора і як правильно провести вихідні.

Субота п’ятої седмиці Великого посту присвячена Похвалі Пресвятої Богородиці і називається Суботою Акафісту. Акафіст – це урочистий гімн, під час якого не сидять, «несідальна пісня» (з грецької). Свято встановлене в ІХ столітті на честь неодноразового дивовижного позбавлення Константинополя від ворогів, зокрема від персів і скіфів.

А ще сьогодні вшановується пам’ять священномученика Василія, пресвітера Анкірського, якого в народі звали Василем Теплим, Крапельником чи Парником. Зазвичай від Василя встановлювалася тепла і сонячна погода. Цього дня українці придивлялися до місця, де мали будувати нову хату, клуню, хлів, лазню чи копати погріб. Ті місця, де зі стріхи скапувала вода й стікала в струмки – оминали, вважаючи, що там вода торує собі шлях у земні глибини і будь-яка будівля, зведена на цьому місці довго не простоїть. Спостерігали за погодою: Якщо утворилося гало навколо сонця, то буде добрий урожай. Якщо жайворонки багато й довго співають – утримається ясна погода без опадів, якщо їх не чути від самого ранку – чекай негоди. А ще казали: «На Теплого Василя радується зілля». Цього дня ґаздині пекли пісні калачики, що символізували сонце.

Іменинник сьогодні Василь, Василіса.

11-12 місячні дні. Всю першу декаду квітня інформаційні потоки спотворені. Тому наші відчуття і почуття теж зазнають певної деформації. Превалюватимуть інтуїція і почуття, які дуже сильно «пресуватимуть» логіку. Тому можливі гойдалки: від необґрунтованої (захмарної) ейфорії, до чорного відчаю. Місяць у Левові, тому не забувайте про компліменти і всіляку підтримку ближнім – коли словом, коли ділом. Вихідні просто необхідно провести якісно: добре відпочити, відволіктися від поганих новин, абстрагуватися від панічних настроїв. Гармонійної суботи!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1931 році – -6,4, а найтеплішим у 1990 - +21,9.