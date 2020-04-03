3 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Фоми; чи їстиме дідько коровай і чи стануть нам небеса землею обітованою.

Сьогодні святителя Фоми, патріарха Константинопольського. Цей святий жив наприкінці 6 – початку 7 століть. Якось під час хресного ходу він побачив видіння: у небо злетіли величезні хрести, які почали розгойдуватися, вдарятися один об інший, а потім розбиватися й падати. Преподобний Феодор Сікеот розтлумачив це видіння як майбутні біди Церкви, її руйнацію та розколи. Фома засумував і попросив Феодора, аби той помолився, щоб йому не бачити майбутнього лиха. Фома упокоївся в 610 році, а невдовзі Візантійська імперія вступила у війну з Персією, Єрусалим був захоплений військами Хосрова ІІ, а Чесний і Животворящий Хрест Господній був вивезений із міста. Так справдилося видіння Фоми і пророцтво Феодора.

Жодного празника цього дня не було. Наші пращури казали: «У поле вирушай, козаче, - вже весна галопом скаче»; «У березні пострибай, а в квітні пограй, то дідька їстимеш коровай!» Підмічали погоду: якщо вранці хмариться, але до обіду проясніє і з’являться купчасті хмари – завтра буде сонячна погода. Коли ж вітер до вечора не стихає і напрямок його не міняється проти ходу годинникової стрілки – ознака тривалих опадів.

Іменинники нині Кирило, Яків, Фома.

10-11 місячні дні, Місяць у Левові. Настрій нестійкий, бажання теж. Але трохи полегше, ніж було. Цікава «небесна» подія: Венера о 20:12 залишає свій «дім» - сектор Тільця й переходить до Близнюків. Наші бажання й пріоритети мінятимуть свій курс. Знову ця нудна пісня: стабільність помахає нам ручкою… Період фінансової, майнової, а також родинної стабільності завершується. Гойдатиме, наче човник на хвилях. Вірніше – в небі, адже Близнюки – «повітряний» знак. Аж до 8 серпня Венера «блукатиме» по Близнюках. Це не трапляється щороку, тому будемо переглядати, робити ревізію як у своїх романтичних, шлюбних стосунках, так і в фінансах. Піддадуться суттєвій корекції й ділові союзи, що базуються на спільних фінансових інтересах. Але не забуваймо, що Близнюки – це незнищенний оптимізм, любов і сила до життя, тож падати духом не варто!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1931 році – -10,4, а найтеплішим у 1990 – +25,0.