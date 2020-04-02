Семен Єсилевський, біофізик

Чим довший карантин і глибша епідемія, тим більше голосних заяв про них чуємо. Від вчених, бізнесменів, шоуменів… ВООЗ ледве встигає розвінчувати міфи і досі не спромоглася скласти хоч якийсь певний протокол лікування, якого дотримувалися б усі. Тому про всяк випадок українці продовжують запасатися лимонами і побільше гуляти на свіжому повітрі. Чого чекати від карантину, вчених і коронавірусу загалом, ми запитали доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника Інституту фізики НАНУ Семена Єсилевського.

ВАКЦИНА, МОЖЛИВО, БУДЕ, А ЛІКІВ ЧЕКАТИ НЕ ВАРТО

- Семене, поясніть, будь ласка: нинішня пандемія – це початок якоїсь катастрофи? Днями читала публікацію про те, що віруси все активніше переходять з тваринного світу до людей через нашу господарську діяльність, вплив на природу. І що порятунку немає, далі буде гірше.

Не можна сказати, що поточна ситуація – апокаліптична й унікальна

- Так казати не можна. Віруси переходять до людини від тварини, віруси людини еволюціонують і мутують – це процес, який відбувався завжди і триватиме в майбутньому. Відмінність нинішньої ситуації від тих, що складалися у Середньовіччі чи 20 столітті, – в тому, що людей на Землі стало 7 млрд, а не 1, як 100 років тому, і світ став глобалізований. Чим більша скупченість людей, тим краще розповсюджується спалах хвороби. Як, наприклад, в Ухані, величезному місті з населенням понад 10 млн мешканців, створилися ідеальні умови для надзвичайно швидкого поширення інфекції. Світ глобалізований, за день можна облетіти всю земну кулю – і це теж дозволяє розносити вірус надзвичайно ефективно. Ще сто років тому інфекції так не розповсюджувалися, але й тоді сталася епідемія «іспанки», яка викосила неймовірну кількість людей після Першої світової війни. Не можна сказати, що поточна ситуація – апокаліптична й унікальна. Є певні фактори, які підвищують небезпеку вірусів, але нічого кардинального.

- Завжди цікавило – чому не існує справжніх противірусних засобів, а лише імуномодулятори? Це ж просто молекула, нехай і не живий організм, то чому не можна її руйнувати? Чому цим питанням не займаються вчені?

Дуже складно вигадати якусь лікарську речовину, яка буде боротися з вірусними інфекціями

- По-перше, цим займаються. Давайте спочатку. Щодо імуномодуляторів: значна більшість того, що продається в аптеках під цією назвою – фуфломіцини. Справжніх імуномодуляторів дуже мало і вони використовуються в специфічних випадках, коли у людей є виражений імунодефіцит чи порушення імунограми. І це не робиться в режимі самолікування за вказівками з радіо.

Вірус – це паразит, який потрапляє в клітину людини й перемикає її активність на те, щоб клепати свої копії

Тепер щодо противірусних. Є така байка 70-х років 20 століття: коли американці здійснювали політ на Місяць, виникла чергова епідемія грипу. І когось із вірусологів запитали, чому ж люди ходять по Місяцю, а ми досі не можемо побороти звичайну застуду? На що вірусолог відповів: елементарно! Це говорить про те, що вилікувати застуду складніше, ніж полетіти на Місяць!

Щоб вбити вірус, треба вбити власну клітину, в якій він сидить, і при цьому не вбити себе

І це чиста правда, бо дійсно, біологічні механізми, залучені у вірусних інфекціях, настільки складні, що розплутати цей клубок досі до пуття не вдалося. І дуже складно вигадати якусь лікарську речовину, яка буде боротися з вірусними інфекціями. Вірус не є живим, це паразит, який для свого розмноження експлуатує клітину людини, потрапляє в неї й перемикає активність клітини на те, щоб клепати свої копії. Відповідно, щоб вбити вірус, треба вбити власну клітину, в якій він сидить, і при цьому не вбити себе.

- Виходить, це майже як онкологія?

Існуючі противірусні препарати можна перерахувати на пальцях однієї руки

- В певному сенсі, це схоже на онкозахворювання і в певному сенсі – схожі механізми, чому й важко розробити препарат, який блокуватиме активність вірусу, але не вб’є здорові клітини і весь організм. Це дуже важко. Існуючі противірусні препарати можна перерахувати на пальцях однієї руки. Це озельтамівір проти грипу, різновиди ацикловіру проти вірусу герпеса, антиретровірусні препарати проти вірусу СНІДу – і практично це все.

- І це привело до того, що сьогодні кожна країна винаходить нашвидкуруч свій протокол лікування методом проб і помилок?

Немає можливості чекати, тому звісно, пробують за принципом «абищо, аби лиш допомогло»

- Ситуація екстрена, діяти треба вже зараз, а клінічні дослідження тривають роками. Немає можливості чекати, тому звісно, пробують за принципом «абищо, аби лиш допомогло». Але у цього «абищо» дуже слабка доказова база і в нормальних, так би мовити, невоєнних умовах така доказова база як, скажімо, у хлорохіну (речовина, яку тестують для лікування коронавірусної інфекції – Ред.) – курям на сміх. Якби в нормальній ситуації хтось представив наукову роботу про його застосування в такій якості на загал, його б засміяли. Але сьогодні хапаються за будь-що, навіть коли рівень доказовості – не той, яким би мав бути у «мирний» час.

- Ви слідкуєте за спробами застосовувати різні схеми лікування? Хто, на вашу думку, найближчий до істини?

- Складно сказати, хто ближчий, доказовість дуже низька. Поки немає достовірних доказових досліджень, це все носить характер медійного хайпу, а не науки. А за медійним хайпом робити прогнози неможливо.

- На вашу думку, зараз варто було б сконцентруватися на винайденні ліків чи вакцини? Може, не буде вже сенсу вакцинуватися, коли препарат нарешті пройде всі клінічні випробування?

Шанси створити ефективний противірусний препарат – досить примарні

- Особисто моя думка як людини, яка досить давно крутиться в галузі дизайну лікарських препаратів (суб’єктивно, базуючись на певному досвіді) – шанси створити ефективний противірусний препарат досить примарні. Якщо за 40 років їх винайшли буквально три штуки, то ймовірність, що всього за кілька місяців знайдуть четвертий, близька до нуля. На вакцину покладається більше надій, але так швидко її не зробити і не протестувати, найближчі місяці вона навряд чи з’явиться і буде широкодоступна через складнощі з виробництвом і логістикою. Тому нічого більш розумного не придумали, аніж карантинні заходи.

- І нам всім лишається перехворіти, виробити колективний імунітет? Ну, не всім, а максимум 70%, як прогнозують у ВООЗ.

- Не зовсім так. Не обов’язково всім перехворіти. Якщо дійсно будуть жорсткі карантинні заходи, як у Європі чи Китаї (хоча ще питання, чи можна вірити тому, що в Китаї кажуть), і все піде як планується, то після цього карантину людей, які перехворіли, буде далеко не 70%, вони становитимуть меншу частину населення. Але це дозволить тримати хворобу на якомусь фоновому рівні надалі.

- Не зовсім зрозуміло, що таке фоновий рівень. Ще недавно в Україні було 4-5 хворих, тепер – близько 500. Як закінчити карантин, якщо в суспільстві буде хоч десяток інфікованих? Хіба знов не почнеться експоненціальне зростання їх кількості?

- Завжди є певне фонове захворювання на той же грип, але немає епідемії. Вірус з часом пристосовується, еволюціонує. Зараз більшість спеціалістів сходяться на тому, що найбільш ймовірно (але не стовідсотково), що вірус з часом буде втрачати свою смертоносність і почне адаптуватися. Будь-якому паразиту невигідно, щоб з ним боролися. Якщо вірус надто агресивний, з ним починають боротися. Якщо ж збудник не викликає ажіотажу, він собі спокійно в популяції живе. З ним змирилися і йому теж добре, бо він розповсюджується. Це звичайний еволюційний процес. Через грип ніхто кордони не закриває і цілі країни на карантин не саджає. Тому грип – це еволюційно дуже успішний вірус, а коронавірус – це еволюційний невдаха, бо з ним борються.