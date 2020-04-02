2 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні святої Фотинії; п’ємо цілющу воду, загартовуємось і гамуємо деструктивні імпульси.

Сьогодні мучениці Фотинії, або, як казали в народі – Фотинії-криничниці. Фотинія (тобто Світлана) була тією самарянкою з Євангелія, яку Христос зустрів біля колодязя Якова. Познайомившись зі Спасителем, Фотинія увірувала в Нього, розповіла про Месію своїм рідним і знайомим і стала ревною християнкою. Згодом римляни за віру стратили жінку, а також двох її синів і чотирьох сестер, кинувши до глибокого колодязя (щоправда, це лише легенда). Саме ці два факти й призвели до того, що в народній свідомості Фотинія асоціювалася з колодязем.

Цього дня наші пращури особливу увагу приділяли колодязній воді, вважаючи, що вона набуває цілющих властивостей. Обов’язково треба було вмитися свіжою колодязною водою, яку набирали ще нарозвидні, а також випити кухоль води натщесерце. Існувало повір’я, що сьогоднішня вода позбавляє від багатьох хвороб, особливо від лихоманки.

З іменинами вітайте: Марію, Світлану, Віктора, Олександру, Максима, Уляну.

9-10 місячний день. Місяць ще буде знаходитись у Раку, але майже вночі перейде до Лева. Хтось «тікатиме» – обливаючись потом, з серцем, готовим ось-ось вистрибнути, а хтось «наздоганятиме», голодний і злий. Будь-яке спілкування, будь-які взаємини сьогодні краще вибудовувати на теплій емоційній основі, послуговуючись приязню. Час надзвичайно напружений, виснажливий і конфліктний в емоційному плані. У кого сильно «накипіло» - може «прорвати». Гамуйте деструктивні імпульси ворожнечі та ненависті. Пильнуйте колодязь душі, аби вода в ньому була чистою і незамутненною, а також бережіть себе і тих, хто поряд! Порада: спати бажано лягти якомога раніше.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1931 році – -8,8, а найтеплішим у 1990 – +22,0.