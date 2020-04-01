1 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Хризанфа; квітень прийшов, чи буде дорідним рік і кому варто триматися «в рамках».

Вітаємо, люди добрі, хоч і з «карантинним», але, все ж таки квітнем вас – «середульшим» місяцем весни! Четвертий місяць року в Україні з давніх-давен йменувався березнем. І лише в ХVІ столітті в літературній мові з’явилося сучасне означення «квітень». Але найактивніше цю назву почали використовувати на початку ХХ століття. Найперша давньоруська назва квітня – «цвєтєнь». Подібні паралелі є і в інших слов’янських народів: у болгар – «цветник», чехів і словаків – «квітень», поляків – «квєчєнь», сербохорватів – «цвьотань». А в білоруській мові закріпилась назва «красавік». На українському Поліссі й досі квітень називають «краснецем».

А ще сьогодні мучеників Дарини і Хризанфа. Якщо в цей день тепла погода, то на сприяння дорідним врожаям. До цього дня мали зійти останні сніги, тому спостерігали: якщо вода стікає шумливо, то повинні бути густі трави, якщо тихо – кволі. Народна поговірка стверджує: «Як Хризант погідний, то буде рік дорідний».

Іменинники сьогодні Дарина, Дмитро, Іван.

8-9 місячні дні, Місяць у Раку. Сонце і Місяць сьогодні знаходитимуться у конфронтації: і те не те, і те – теж не те, і все не так. Цього дня страждатиме логічне мислення, а також люди, які звикли мислити прямо, без усіляких вивертів. Можливі дрібні конфлікти «на рівному місці», особливо в родині. Засторога: впродовж місяця навіть із найближчими і найріднішими намагайтеся триматися, як кажуть, «у рамках»: бути максимально ввічливими і коректними. Школярам у ці дні доведеться добряче попрацювати над тим, щоби якомога більш лаконічно і точно формулювати думки. Це буде непросто.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1931 році – -8,7, а найтеплішим у 2016 – +20,3.